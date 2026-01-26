Гучний "туалетний" скандал в Угорщині: Орбан втрачає останні шанси на перемогу на виборах

В Угорщині спалахнув гучний політичний скандал напередодні парламентських виборів. Міністр будівництва та транспорту Янош Лазар, якого вважають одним із ключових соратників і потенційним наступником прем’єра Віктора Орбана, опинився під шквалом критики через заяву про ромську громаду та туалети. Ймовірно, це може вплинути на вибори в Угорщині.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Під час передвиборчої зустрічі в Балатоналмаді Янош Лазар відповідав на питання про демографічну кризу та нестачу робочої сили. Соратник Орбана стверджував, що Угорщина повинна покладатися на свої "внутрішні резерви", а не на робочу силу іммігрантів.

"Якщо немає іммігрантів, хтось має чистити туалети в поїздах InterCity. Угорці не дуже хочуть чистити чужі туалети, тому нам слід використовувати наші внутрішні резерви, якими є ромська громада", – сказав Лазар.

Висловлювання миттєво розійшлося соцмережами й викликало обурення серед ромської спільноти та широкої громадськості. Критики наголосили, що такі слова відтворюють дискримінаційні стереотипи та зводять цілу етнічну групу до "дешевої робочої сили". Національне ромське самоврядування Угорщини зажадало від міністра пояснень і публічного уточнення позиції уряду.

Ще більше скандал розгорівся, коли угорський вчитель ромського походження Шандор Гашпар написав відкритий лист у якому різко розкритикував Яноша Лазара. У ньому він вказує, що роми не є "проблемою", а є повноцінною частиною угорського суспільства. А журналіст Сабольч Паньї прямо заявив, що цей "туалетний" скандал може призвести до остаточної поразки Орбана.

"Шанси Віктора Орбана на переобрання щойно зменшилися після того, як його ймовірний наступник Янош Лазар заявив, що ромська меншина Угорщини (близько 5-10% населення) повинна чистити туалети в поїздах, оскільки не залишилося мігрантів, які могли б заповнити такі низькопробні посади. У ромській громаді, яка здебільшого підтримує Орбана, існує величезне обурення", — зауважив Паньї.

Після хвилі критики Янош Лазар публічно вибачився та заявив, що будь-яка праця заслуговує на повагу.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Згідно з опитуванням Інституту Republikon опозиційна партія "Тиса" лідирує за майже три місяці до виборів. Серед виборців, які визначилися, партію Петера Мадьяра підтримали 47% виборців, а "Фідес" Віктора Орбана – 38%. Серед усіх виборців партія "Тиса" лідирує з 33%, а "Фідес" отримала 28%.

