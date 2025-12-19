Шантаж Кремля сработал: ЕС отступил от жёсткого плана по помощи Украине

Лидеры Европейского Союза согласовали решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования оборонных потребностей в течение ближайших двух лет. При этом средства будут привлечены за счёт заимствований самого ЕС, а не за счёт замороженных российских активов, как предполагалось в рамках первоначальной идеи так называемого "репарационного займа".

Как сообщает Reuters, такой шаг стал компромиссом, позволившим избежать углубления разногласий между государствами – членами Евросоюза относительно механизма поддержки Украины. В течение более чем двух месяцев страны ЕС обсуждали возможность прямого использования замороженных активов РФ, однако в итоге решили отказаться от быстрых решений по этому чувствительному вопросу.

Изначально идея общеевропейских заимствований вызывала скепсис, однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились поддержать схему при условии, что гарантии ЕС по кредиту не отразятся на их национальных финансовых обязательствах. Такой подход позволил сохранить консенсус внутри блока и продвинуться к принятию решения.

Одним из ключевых спорных моментов стала позиция Бельгии, где хранятся около 185 миллиардов евро замороженных российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя итоги саммита, заявил, что в данном случае возобладал прагматизм, а Евросоюз сумел избежать хаоса и внутреннего раскола, сохранив единство.

В то же время в ЕС подчёркивают, что российские активы на общую сумму около 210 миллиардов евро останутся замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине военные репарации. В случае такого сценария Киев сможет использовать эти средства для погашения предоставленного кредита. Европейская комиссия, со своей стороны, продолжит работу над механизмом "репарационного кредита" с использованием российских средств в будущем.

