Шантаж Кремля спрацював: ЄС відступив від жорсткого плану допомоги Україні

Лідери Європейського Союзу погодили рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту у розмірі 90 мільярдів євро на фінансування оборонних потреб протягом найближчих двох років. При цьому кошти буде залучено за рахунок запозичень самого ЄС, а не за рахунок заморожених російських активів, як передбачалося в рамках первісної ідеї так званої репараційної позики.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, такий крок став компромісом, який дозволив уникнути поглиблення розбіжностей між державами-членами Євросоюзу щодо механізму підтримки України. Протягом більш ніж двох місяців країни ЄС обговорювали можливість прямого використання заморожених активів РФ, проте вирішили відмовитися від швидких рішень з цього чутливого питання.

Спочатку ідея загальноєвропейських запозичень викликала скепсис, проте Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати схему за умови, що гарантії ЄС щодо кредиту не вплинуть на їхні національні фінансові зобов'язання. Такий підхід дозволив зберегти консенсус усередині блоку та просунутися до ухвалення рішення.

Одним із ключових спірних моментів стала позиція Бельгії, де зберігається близько 185 мільярдів євро заморожених російських активів. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, коментуючи підсумки саміту, заявив, що в даному випадку взяв гору прагматизм, а Євросоюз зумів уникнути хаосу і внутрішнього розколу, зберігши єдність.

Водночас у ЄС наголошують, що російські активи на загальну суму близько 210 мільярдів євро залишаться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні військові репарації. У разі такого сценарію Київ зможе використати ці кошти на погашення наданого кредиту. Європейська комісія, зі свого боку, продовжить роботу над механізмом репараційного кредиту з використанням російських коштів у майбутньому.

