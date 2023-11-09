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Шантаж Венгрией ЕС: на какие шаги готов пойти Евросоюз, чтобы разблокировать помощь Украине

Венгрия обещает ветировать решение Европейского Союза выделить Украине 50 млрд евро помощи.

сегодня, 12:57
Автор:
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Slava Kot
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Еврокомиссар по финансам Йоханнес Ган заявил, что попытки Венгрии единолично наложить вето на финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро не могут быть задействованы. По словам Гана ЕС, найдет путь обхода таких намерений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euobserver.

Шантаж Венгрией ЕС: на какие шаги готов пойти Евросоюз, чтобы разблокировать помощь Украине

Комиссар ЕС по финансовым вопросам Йоханнес Ган. Фото из открытых источников

ЕС планирует выделить Украине пакет финансовой помощи на 50 млрд. евро сроком на четыре года. Венгрия не раз сообщала, что готова блокировать финансовую помощь для Украины. СМИ указывали, что таким образом венгерское правительство шантажирует ЕС и требует разблокировать средства для Будапешта, замороженные из-за нарушения верховенства права и уменьшения демократии в Венгрии.


Еврокомиссар по финансам Йоханнес Ган опроверг, что ЕС пойдет на уступки для Венгрии, чтобы получить ее одобрение на помощь Украине. По его словам, Европейский Союз имеет обходные пути, которые не нуждаются в голосе Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов. Могут быть определенные задержки, если нам придется применять разные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", — сказал Йоханнес Ган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия объявила о готовности блокировать перспективы присоединения Украины к ЕС. Как отметил советник премьер-министра Виктора Орбана Будапешт настаивает на перемене языкового закона в Украине, касающегося нацменьшинств. В Украине ответили на упреки Венгрии заблокировать вступление в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Россия будет поставлять дополнительный газ двум странам Европы.



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Источник: https://euobserver.com/rule-of-law/157670
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