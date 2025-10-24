logo

ETH/USD

3976.53

Шок для Украины: кто в ЕС последний момент заблокировал предоставление денег за счет активов РФ
НОВОСТИ

Шок для Украины: кто в ЕС последний момент заблокировал предоставление денег за счет активов РФ

Бельгия заблокировала предоставление Украине €140 млрд "репарационного кредита" за счет активов РФ

24 октября 2025, 07:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" на сумму 140 миллиардов евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение вопроса до декабря и разрушили надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Об этом пишет Financial Times.

Шок для Украины: кто в ЕС последний момент заблокировал предоставление денег за счет активов РФ

Бельгия отказалась передавать Украине доходы от активов РФ. Фото: из открытых источников

"Лидеры 26 стран ЕС (Венгрия воздержалась) попросили Европейскую комиссию "как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины", но формально не поддержали предоставление кредита под залог обездвиженных российских активов", – говорится в материале.

Отмечается, что на саммите в Брюсселе предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ (около 190 миллиардов евро) для финансирования масштабного кредита Украине натолкнулось на сопротивление со стороны Бельгии. Поскольку подавляющее большинство этих активов хранится в центральном депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, Бельгия опасается стать главной мишенью для юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.

"Мы приняли ключевое политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украины для покрытия ее потребностей в 2026 и 2027 годах", – заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, отметив при этом наличие "технических вопросов", которые еще требуют решения.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране нужна абсолютная ясность относительно правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро, а также гарантии от других стран, что деньги могут быть возвращены при необходимости.

"Правовая основа – это не роскошь", – акцентировал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что кредит "остается главным механизмом" поддержки Украины, несмотря на временную паузу в решении этого вопроса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, хоть и поддержал предоставление кредита, признал, что Бельгия подняла "некоторые очень серьезные вопросы", которые требуют решения.

Журналисты подчеркивают, отсутствие решения ставит под угрозу планы финансирования оборонных и бюджетных потребностей Украины. Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на саммите, отметил критическую важность получения финансирования именно в начале 2026 года.

Теперь лидеры ЕС планируют вернуться к этому вопросу на своем следующем саммите 18 декабря.

Стоит отметить, еще раньше Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС относительно "репарационного кредита" для Украины, который планируется профинансировать за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер в ходе общения с журналистами перед саммитом лидеров Евросоюза.




Источник: https://www.ft.com/content/9ec35777-2dc5-48ca-97bf-ae760f06eda0
