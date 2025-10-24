Шок для України: хто в ЄС останній момент заблокував надання грошей за рахунок активів РФ

Бельгія заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" у сумі 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд питання до грудня та зруйнували надії українського уряду отримати кошти на початку 2026 року. Про це пише Financial Times.

Бельгія відмовилася передавати Україні прибутки від активів РФ. Фото: із відкритих джерел

"Лідери 26 країн ЄС (Угорщина утрималася) попросили Європейську комісію "якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України", але формально не підтримали надання кредиту під заставу знерухомлених російських активів", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на саміті у Брюсселі пропозиція щодо використання доходів від заморожених активів РФ (близько 190 мільярдів євро) для фінансування масштабного кредиту Україні натрапила на опір з боку Бельгії. Оскільки переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, Бельгія побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.

"Ми прийняли ключове політичне рішення забезпечити повну фінансову підтримку України для покриття її потреб у 2026 та 2027 роках", — заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, зазначивши при цьому наявність "технічних питань", які ще потребують вирішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країні потрібна абсолютна ясність щодо правової основи такого кроку та потенційних ризиків для євро, а також гарантії від інших країн, що гроші можуть бути повернені за потреби.

"Правова основа – це не розкіш", – наголосив він.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що кредит "залишається головним механізмом" підтримки України, незважаючи на тимчасову паузу у вирішенні цього питання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, хоч і підтримав надання кредиту, визнав, що Бельгія порушила "деякі дуже серйозні питання", які потребують вирішення.

Журналісти наголошують, відсутність рішення ставить під загрозу плани фінансування оборонних та бюджетних потреб України. Президент Володимир Зеленський, який був присутній на саміті, наголосив на критичній важливості отримання фінансування саме на початку 2026 року.

Наразі лідери ЄС планують повернутися до цього питання на своєму наступному саміті 18 грудня.

Варто зазначити, що ще раніше Бельгія пригрозила заблокувати рішення ЄС щодо "репараційного кредиту" для України, який планується профінансувати за рахунок заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Барт де Вевер під час спілкування з журналістами перед самітом лідерів Євросоюзу.



