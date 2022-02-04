Шольц и Макрон засобирались в Москву: о чем хотят говорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон намерены посетить Москву, чтобы откровенно поговорить с президентом РФ Путиным на фоне сообщений об угрозе российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Шольц и Макрон. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ был очень лаконичен в своем комментарии относительно своего визита в Москву. Он заявил о скоординированной политике НАТО и ЕС и именно об этом он, якобы, хотел бы поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Шольц намерен посетить столицу России 15 февраля, а перед этим 7 февраля провести встречу с президентом США. В разговоре с главой Белого Дома тема Украины также должна быть ключевой.

Олаф Шольц также высказал уверенность, что Россию не только нужно предупреждать о последствиях ее вторжения в Украину, но также вести с Москвой диалог.

Президент Франции Макрон также не против увидеться с Путины с глазу на глаз, несмотря на то, что они довольно часто говорят по телефону. Макрон заявил журналистам, что его очень беспокоит ситуация, которая сложилась на украино-российской границе и именно поэтому путем диалога он рассчитывает добиться снятия напряжения. Эммануэль Макрон должен посетить Москву 7 февраля, а уже 8 февраля быть в Киеве, где провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом журналисты обращают внимание, что Макрона не зря называют тем политиком, который постоянно выступает за то, чтобы восстановить диалог с Россией, от чего напрямую зависит безопасность Европы.

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