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В ЕС рассказали, что ждет «Северный поток-2», если Россия вторгнется в Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину

сегодня, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Вопрос запуска "Северного потока-2" находится в подвешенном состоянии, потому что он напрямую зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. На случай такого поворота событий Евросоюз подготовил пакет санкций, включая остановку газопровода. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в интервью изданию "Les Echos".

В ЕС рассказали, что ждет «Северный поток-2», если Россия вторгнется в Украину

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен отметила, в той ситуации, которая сложилась, многое будет зависеть от Москвы, провокационные действие которой есть первопричиной напряжения на украино-российской границе. Военное давление и шантаж Украины Кремль использует, как давление на Европейский Союз. Именно поэтому в Европейском Союзе понимают, что "Северный поток-2" должен быть привязан к санкциям, которые могут быть введены против России, в случае обострения эскалации.

Перед этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что запуск и работа "Северного потока-2" напрямую связана с обстановкой в Украине и на украино-российской границе.

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из стран Европейского Союза, которая очень болезненно переживает все вопросы, связанные с "Северным потоком-2", есть Германия. Первые лица страны уже неоднократно заявляли, что проект не стоит связывать с конфликтом Украины и России, потому что он сугубо экономический и не может быть политическим аргументом в диалог с Россией. Так, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что спор Украины и России может быть решен исключительно путем дипломатии и "Северный поток-2" здесь не должен играть первоочередную роль.


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Источник: https://www.lesechos.fr/
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