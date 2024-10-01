Швеция планирует начать борьбу с попрошайками

Правоцентристское правительство Швеции совместно с ультраправой партией "Шведские демократы" обсуждают введение общенационального запрета на попрошайничество. По словам лидера "Шведских демократов" Линды Линдберг причиной попрошайничества стало увеличение числа мигрантов.



Швеция хочет запретить попрошайничество. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Линда Линдберг заявила, что правительство Швеции работает над идеей запретить попрошайничество в стране. По словам Линдберг, попрошайничество в Швеции было редким явлением до 2010-х годов, однако затем в страну начали приезжать граждане ЕС и других стран с целью попрошайничества. Она утверждает, что это явление повлекло за собой рост систематических преступлений и требует серьезных мер.

"По нашему мнению, это нелогично, когда люди едут через пол Европы, чтобы попрошайничать возле наших магазинов", — сказала Линдберг.

Запрет попрошайничества был одним из первых предвыборных обещаний партии "Шведские демократы", которая вместе с тремя правящими партиями страны получила незначительное большинство на национальных выборах 2022 года.

Сейчас назначен следователь, который исследует возможность реализации такого запрета без нарушения международных конвенций и прав человека. Ожидается, что выводы будут представлены парламенту в конце июня 2025 года. Некоторые представители оппозиционной "Либеральной партии" высказывают возражения этой инициативе и заявляют, что не поддержат запрет. Однако Линдберг смотрит на идею оптимистично.

"Это хорошо и абсолютно необходимо. Я не исключаю, что следующим летом у нас будет настолько хорошо подготовленная и сбалансированная база, что и другие партии могут ее поддержать", — добавила Линдберг.

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