logo

BTC/USD

64047.07

ETH/USD

2644.00

LTC/USD

68.26

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Швеция планирует начать борьбу с попрошайками
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция планирует начать борьбу с попрошайками

Швеция готовит документ, чтобы запретить попрошайничество в стране.

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Правоцентристское правительство Швеции совместно с ультраправой партией "Шведские демократы" обсуждают введение общенационального запрета на попрошайничество. По словам лидера "Шведских демократов" Линды Линдберг причиной попрошайничества стало увеличение числа мигрантов.

Швеция планирует начать борьбу с попрошайками

Швеция хочет запретить попрошайничество. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Линда Линдберг заявила, что правительство Швеции работает над идеей запретить попрошайничество в стране. По словам Линдберг, попрошайничество в Швеции было редким явлением до 2010-х годов, однако затем в страну начали приезжать граждане ЕС и других стран с целью попрошайничества. Она утверждает, что это явление повлекло за собой рост систематических преступлений и требует серьезных мер.

"По нашему мнению, это нелогично, когда люди едут через пол Европы, чтобы попрошайничать возле наших магазинов", — сказала Линдберг.

Запрет попрошайничества был одним из первых предвыборных обещаний партии "Шведские демократы", которая вместе с тремя правящими партиями страны получила незначительное большинство на национальных выборах 2022 года. 

Сейчас назначен следователь, который исследует возможность реализации такого запрета без нарушения международных конвенций и прав человека. Ожидается, что выводы будут представлены парламенту в конце июня 2025 года. Некоторые представители оппозиционной "Либеральной партии" высказывают возражения этой инициативе и заявляют, что не поддержат запрет. Однако Линдберг смотрит на идею оптимистично.

"Это хорошо и абсолютно необходимо. Я не исключаю, что следующим летом у нас будет настолько хорошо подготовленная и сбалансированная база, что и другие партии могут ее поддержать", — добавила Линдберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России предложили массово выпускать водку для местных нищих.

Также "Комментарии" писали об украинских беженцах в Швеции. За два года войны они изменили свое мнение о возвращении в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/sweden-democrats-far-right-government-ban-begging/
Теги:

Новости

Все новости