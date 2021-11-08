Ситуация на границе Польши и Беларуси обостряется: может ли миграционный кризис коснуться Украины

В Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью после того, как стало известно о новой волне мигрантов.

Польские пограничники. Фото: Твиттер польских пограничников

Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии", в том числе, может ли миграционный кризис зацепить Украину.

Вооруженный приграничный конфликт между Польшей и Беларусью нельзя исключать, если стороны продолжат эскалацию, а не будут искать выход путем переговоров

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что в происходящем есть ярко выраженная политическая составляющая.

"Между Беларусью и Польшей – серьезный кризис. По данным белорусского КБГ, именно Варшава во многом курировала операции против белорусской власти, включая попытку насильственной смены конституционного строя. И Беларусь ответила на это открытием так называемого "Багдадского экспресса". Через возможности турфирм она собирала мигрантов по уже хорошо отработанной ранее схеме. Напомню, что не так давно было организован миграционный кризис в страны Западной Европы со стороны Сирии, Ливии и так далее. Руку к этому тогда приложили спецслужбы и разведсообщества заинтересованных стран. Эту методологию и взяла на вооружение Республика Беларусь (РБ)", – поясняет Олег Стариков.

В итоге полякам и литовцам приходится не просто охранять границу силами пограничников, но и подтягивать армию для обороны кордонов.

"На первом этапе поляки пропускали тех, кто просочился, чтобы шли дальше – в Германию. Туда за несколько месяцев прошли 2-3 тысячи человек. А потом что-то произошло – и Польша закрыла границу, привела войска в высшую степень боеготовности. Но по опыту – остановить выстрелами массово идущих людей невозможно. Они прорвутся. Если Польша откроет стрельбу, ее обвинят в гуманитарной катастрофе, в расстреле мирного населения. А если пропустит – обвинят уже в этом, что не может сдержать нелегалов от прохода далее в ЕС. Ситуация проигрышная при любом раскладе", – отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас всё накаляется. И вооруженный приграничный конфликт между Польшей и Беларусью нельзя исключать, если стороны продолжат эскалацию, а не будут искать выход путем переговоров.

"Беда в том, что политической системе как Польши, так и Беларуси, вооруженный приграничный конфликт в какой-то мере выгоден. Польша показывает, что защищает ЕС от "российской и белорусской" агрессии, от "гибридных атак". И будет просить страны Западной Европы дать больше денег на сектор обороны, включая обустройство границы. Ну, а белорусским властям, учитывая, что в следующем году планируется голосование по новой Конституции, надо мобилизовать народ, показать, что именно Запад проявляет агрессию. И маленькая победоносная война тут будет весьма кстати", – поясняет Олег Стариков.

Для Украины, уверен он, возникновение горячей точки у наших границ – крайне нежелательный сценарий.

"У нас своих проблем хватает. А нас еще и в белорусско-польские разборки могут попытаться втянуть. И тогда мы получим реальную проблему на северо-западе нашей страны. Придется более 1 тысячи км украино-белорусской границ не только охранять, но и оборонять. А это – увеличением там количества войск и техники в разы, огромные траты. К чему мы точно не готовы. Это не наше дело, не наша война, – считает Олег Стариков. – Надеюсь, украинская власть это понимает и не допустит очередную величайшую глупость, которыми она в последнее время отличается".

Беларусь и РФ отвечают с целью дестабилизировать ситуацию в Европе, породить новые вызовы, кризисы

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что есть основания полагать, будто наплыв мигрантов (беженцев) не случаен.

"Проложены маршруты, налажен трафик. Они прилетают, как правило, в аэропорт "Минск", реже приезжают из РФ. Потом следуют через всю Беларусь по уже налаженным маршрутам и без помех (скорее – при содействии). И выходят на белорусско-польскую или белорусско-литовскую границу. Возрастная и социальная категория — парни в возрасте от 20 до 40 лет. Если это беженцы, которые бегут от войны, эпидемии, голода, почему мы почти не видим женщин, стариков, детей? Нечто подобное происходило лет 5-6 назад, кода был небывалый наплыв мигрантов на Европу. Через Средиземное море, через Балканы. Власти Болгарии и Венгрии тогда вынуждены были возводить стены на границе, как сейчас Польша. Вряд ли во всём этом обошлось без России. Сказалось и общее ухудшение отношений РФ с Западом, которое мы наблюдаем последние 8 лет. И обострение отношений между Западом и Беларусью, что мы видим в последние год с небольшим. Когда Запад не признал результаты президентских выборов в Беларуси, а потом ввел санкции. Теперь Беларусь и РФ отвечают. И делают это с целью дестабилизировать ситуацию в Европе, породить новые вызовы, кризисы. Ведь волны мигрантов требуют дополнительных ресурсов – человеческих, денежных – для охраны границ, для размещения тех, кто всё же через кордон прорвался", – поясняет Валентин Гайдай.

Он не исключает, что потенциально всё это может зацепить Украину. Которая и без того периодически задерживает нелегальных мигрантов из стран третьего мира, которые хотят попасть в ЕС через западную границу нашей страны.

"Мигранты из Африки или Азии (последнее — более характерно) попадают к нам или через Одессу (порт), или через восточную границу Украины (с Россией), которая является, по сути, проходным двором, несмотря на обещания Яценюка и Авакова возвести там забор. Затем нелегалы по нередко налаженным путям пробираются на Запад Украины. Где их нередко и ловят наши пограничники или их коллеги из Словакии, Венгрии, Польши. А потом эти самые мигранты содержаться за наш с вами счет до момента их депортации. Так что даже без нынешнего коллапса на границе Беларуси и Польши, Украина перманентно страдает от мигрантов, пытающихся попасть в ЕС, – говорит Валентин Гайдай. – А если на нас целенаправленно, как мы видим сейчас в отношении Польши и Литвы, направят миграционные потоки, нам придется мобилизовать огромные человечески ресурсы для охраны границы. А также отвлекать деньги из бюджета (который и так недовыполняется) на содержание нелегалов и укрепление границ". Учитывая экономические связи Украины и Беларуси (продукция агросектора, машиностроение, энергетика – недавно мы вновь начали закупать электроэнергию у РБ), эксперт надеется, что миграционного удара Минск по нам не нанесет. При этом акцентирует, что границы с РФ и РБ у нас охраняются не на достаточно высоком уровне.

Основная цель Беларуси – заставить ЕС снять все ранее наложенные экономические санкции

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает:

"Президент Республики Беларусь из своей не самой выгодной текущей политической и санкционной ситуации умудрился всё-таки нащупать слабое место ЕС. Этим слабым местом оказались толпы мигрантов, которые хотят попасть через территорию РБ в Польшу – и дальше раствориться на просторах Европейского Союза. Александр Григорьевич сейчас активно тестирует новую форму давления на ЕС с использованием небольших партий мигрантов, которых белорусские силовики буквально впихивают в Польшу".

По словам Ивана Ступака, если этот план сработает, то РБ контролируемо откроет свои границы для всех беженцев с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу.

"В этой толпе беженцев определенно окажутся лица, имеющие своей целью террористические или прочие деструктивные устремления. Не берусь утверждать, что миграционному противостоянию также причастна и РФ, так как Лукашенко давно известен тем, что принимает резкие и жесткие решения, не спросив совета у старшего брата", – поясняет эксперт.

Он уверен, что основная цель Беларуси – заставить ЕС снять все ранее наложенные экономические санкции. Метод шантажа в действии: "вы снимаете санкции – мы закрываем границу для мигрантов".

Иван Ступак считает, что Украина в этой конструкции не является участником противостояния, ведь мигранты не рассматривают нашу страну как место конечного пребывания.

"Но пограничные участки определенно необходимо усилить, так как велика вероятность хаотичного прорыва нашей границы, – предупреждает эксперт. – Что касается стран ЕС, то если сейчас пойти на шантаж и уступки РБ, то потом точно не будет легче".

Ранее "Комментарии" писали, что в Польше произошло убийство: полиция задержала украинца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!