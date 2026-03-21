Сиярто прогнозирует возобновление поставок российской нефти: почему у Киева нет выбора

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" уже в апреле из-за финансовых трудностей. Об этом он сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

По словам Сийярто, поставки нефти могут возобновиться 13 апреля – на следующий день после парламентских выборов в Венгрии. Он выразил уверенность в победе руководящей партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и предположил, что после этого транзит через "Дружбу" будет возобновлен.

Сийярто также заявил, что финансовое давление на Украину, по его мнению, усиливается из-за блокирования Венгрией части решений ЕС по финансовой помощи. Он намекнул, что это может влиять на позицию Киева по энергетическим вопросам.

"У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод Дружба, и транспортировка возобновится вечером 13 апреля", — заявил венгерский министр.

Отдельно он подчеркнул, что Будапешт и дальше будет блокировать невыгодные для себя решения в ЕС, пока, по его словам, не будет восстановлен транзит российской нефти.

Кроме энергетических вопросов, Сийярто снова выступил против перспективы вступления Украины в ЕС. Он заявил, что такой шаг, по его мнению, может привести к эскалации конфликта и даже втягиванию НАТО в прямое противостояние с Россией, что создает риски глобального масштаба.

