Скандал с канцлером Австрии: что происходит вокруг Курца

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Ольга Чародий
Канцлер Австрии Себастьян Курц сложил полномочия на фоне расследования дела о коррупции. Прокуратура подозревает, что начиная с 2016 года, когда Курц пытался занять пост лидера партии, возглавляемое консерваторами министерство финансов платило за рекламу в газете в обмен на опросы и материалы в пользу Курца. О чём говорит происходящее в Австрии? Эксперты постарались ответить на вопрос изданию "Комментарии-Украина".
Курц - фото из открытых источников
Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец акцентирует, что австрийское правительство сейчас откровенно лихорадит. И это, по его мнению, напрямую связано с процессами, происходящими в соседней Германии.
По его словам, с Австрийской народной партией подобные скандалы происходят не впервые.
По его мнению, Курц, похоже, не особо боится очередного скандала. Хоть и были проведены обыски, он все обвинения отрицает. И, похоже, не особо переживает по поводу последствий.
Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев подчеркивает, что расследование такого рода скандалов в Европе не является чем-то из ряда вон выходящим.
"Тем более, что это касается Курца, который уже не первый раз попадает в подобного рода "зашквары". А "ноги" нынешнего "зашквара", на мой взгляд, растут из того, что Курц давно и системно возглавляет внутреннюю оппозицию в ЕС. Можно вспомнить, что во время последнего количественного смягчения (монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или недостаточно эффективными – прим. ред.) именно Курц был лидером неформальной оппозиции против президента Франции (она сейчас председательствует в ЕС) Макрона. Тогда Австрия и ряд других стран требовали по другому перераспределить деньги внутри ЕС. Своя позиция у Курца была и по ковид-ограничениям, и по ряду других позиций", – отмечает Руслан Бизяев.
По его мнению, все эти моменты в совокупности и повлияли, возможно, на нынешнюю ситуацию. Не исключает эксперт и того, что дело это разворошили немецкие или французские спецслужбы.
По словам эксперта, Курц, пока всё утрясется (а всё утрясется) будет возглавлять парламентскую фракцию своей политсилы – консервативной Австрийской народной партии.
Напомним, Шнобелевская премия по экономике нашла украинского ученого Павла Блавацкого за исследование взаимосвязи коррупции и лишнего веса политиков с просторов бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте премии. Павел Блавацкий работает во Франции, в школе бизнеса Монпелье и в свободное от работы время занялся исследованием 299 министров из разных постсоветских стран на предмет наличия избыточного веса, причем не из праздного интереса.
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