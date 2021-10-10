Скандал с канцлером Австрии: что происходит вокруг Курца

Канцлер Австрии Себастьян Курц сложил полномочия на фоне расследования дела о коррупции. Прокуратура подозревает, что начиная с 2016 года, когда Курц пытался занять пост лидера партии, возглавляемое консерваторами министерство финансов платило за рекламу в газете в обмен на опросы и материалы в пользу Курца. О чём говорит происходящее в Австрии? Эксперты постарались ответить на вопрос изданию "Комментарии-Украина".

Курц - фото из открытых источников





Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец акцентирует, что австрийское правительство сейчас откровенно лихорадит. И это, по его мнению, напрямую связано с процессами, происходящими в соседней Германии.





"Там поменялась расстановка сил после сентябрьских выборов. ХДС-ХСС потеряи ивласть. И это всё на фоне реализации коррупционного, по сути, российского проекта "Северный поток-2". Огромный бонус от которого, в том числе, получает Австрия как страна хаб, на территории которой заранее были построены газохранилища", – отмечает политтехнолог.

По его словам, с Австрийской народной партией подобные скандалы происходят не впервые.





"Курц, несмотря на молодой возраст (самый молодой канцлер Австрии в свои 35 лет), успел вляпаться в череду коррупционных скандалов, нити которого так или иначе уходят в Россию. Кроме того, там сложная история во взаимоотношениях со средствами массовой информации. Поскольку в Австрии как в богатой стране очень популярна печать, правящие партии стремятся иметь ровные отношения с местными СМИ. В первую очередь, с печатными. Это специфика страны. Если во многих других странах сейчас всё уходит в электронные СМИ, Австрия – страна традиционных социалистических взглядов. Там читают прессу. И попыкти подкупить ее, "задружиться" с ней предпринимаются регулярно", – поясняет Тарас Березовец.





По его мнению, Курц, похоже, не особо боится очередного скандала. Хоть и были проведены обыски, он все обвинения отрицает. И, похоже, не особо переживает по поводу последствий.





"Это свидетельствует либо о том, что Курц и Ко спрятали концы в воду, либо, что они просто делают хорошую мину при плохой игре. Как бы то ни было, мы видим, что Курц – непотопляемый. Сколько скандалов было, он снова и снова возвращается. Потому я бы не исключал, что и после этого скандала он уйдет в парламент, а через некоторое время снова может попытаться возглавить правительство, – говорит Тарас Березовец. – Тут всё зависит от воли австрийского избирателя, который более мягок, чем в Германии, в части вынесения политического приговора своим политикам. Австрийцы снова и снова дают шанс, в отличие от Германии, где толерантность к коррупции намного ниже. Почему так? Потому что очень сильны социалистические традиции. Советское влияние (теперь российское) в Австрии является довольно сильным. И если Курцу закроют дорогу в политику, он, по примеру многих предшественников, уйдет работать в "Газпром" или другую российскую монополию".





Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев подчеркивает, что расследование такого рода скандалов в Европе не является чем-то из ряда вон выходящим.



"Тем более, что это касается Курца, который уже не первый раз попадает в подобного рода "зашквары". А "ноги" нынешнего "зашквара", на мой взгляд, растут из того, что Курц давно и системно возглавляет внутреннюю оппозицию в ЕС. Можно вспомнить, что во время последнего количественного смягчения (монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или недостаточно эффективными – прим. ред.) именно Курц был лидером неформальной оппозиции против президента Франции (она сейчас председательствует в ЕС) Макрона. Тогда Австрия и ряд других стран требовали по другому перераспределить деньги внутри ЕС. Своя позиция у Курца была и по ковид-ограничениям, и по ряду других позиций", – отмечает Руслан Бизяев.





По его мнению, все эти моменты в совокупности и повлияли, возможно, на нынешнюю ситуацию. Не исключает эксперт и того, что дело это разворошили немецкие или французские спецслужбы.





"Говорить о том, что это просто идет борьба с коррупцией в высших эшелонах – смешно. Давайте вспомним череду коррупционных скандалов, в том числе с "зелеными", в Германии. Или "Пандора Пейперс", в которых упоминается ряд европейских политиков. Были расследования против бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, продолжается против экс-президента Франции – Саркози. И что? Расследования проводят, дела заводят, а на выходе – ничего? Впрочем, в Украине даже подобное невозможно, – акцентирует Руслан Бизяев. – У нас даже депутата-взяточника не могут привлечь к ответственности. Что уж говорить о премьер-министре или президенте, да еще и действующих".





По словам эксперта, Курц, пока всё утрясется (а всё утрясется) будет возглавлять парламентскую фракцию своей политсилы – консервативной Австрийской народной партии.





"Как известно, на свое место он предложил министра иностранных дел Александра Шалленберга. По сути, это тот же Курц, только в профиль", – резюмирует Руслан Бизяев.





Напомним, Шнобелевская премия по экономике нашла украинского ученого Павла Блавацкого за исследование взаимосвязи коррупции и лишнего веса политиков с просторов бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте премии. Павел Блавацкий работает во Франции, в школе бизнеса Монпелье и в свободное от работы время занялся исследованием 299 министров из разных постсоветских стран на предмет наличия избыточного веса, причем не из праздного интереса.

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