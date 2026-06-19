Скандал в ЕС из-за звонков в Кремль: союзники Украины обрушились с критикой на руководство Евросовета

Внутри Европейского Союза вспыхнул новый спор вокруг контактов руководства ЕС с Кремлем. Поводом стали переговоры президента Европейского совета Антониу Кошты с российской стороной, о которых ряд государств-членов узнал уже после появления информации в СМИ.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Особенно жестко на ситуацию отреагировали страны Балтии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что попытки Евросоюза играть роль посредника между Украиной и Россией могут негативно сказаться на способности блока поддерживать Киев и усиливать давление на Москву.

По его словам, любая сторона, претендующая на статус посредника, неизбежно сталкивается с необходимостью сохранять нейтралитет. В условиях продолжающейся российской агрессии это может ограничить возможности ЕС принимать жесткие решения в поддержку Украины.

Михал также подчеркнул, что Россия до сих пор не демонстрирует готовности к реальным переговорам и продолжает отвергать варианты справедливого дипломатического урегулирования войны. Поэтому любые попытки преждевременно выстраивать посредническую роль могут оказаться не только бесполезными, но и вредными.

Как отмечают европейские СМИ, недовольство вызвал не только сам факт общения с Кремлем, но и отсутствие прозрачности. Часть европейских столиц утверждает, что не была заранее проинформирована о состоявшихся контактах. Особенно резко на это отреагировали представители восточноевропейских стран, которые считают вопрос Украины ключевым для собственной безопасности.

Спор вокруг действий Кошты выявил более глубокую проблему внутри Евросоюза. Несмотря на единую поддержку Украины, страны ЕС по-разному видят будущую архитектуру переговоров с Россией. Франция, Германия и Великобритания считают, что именно они должны представлять Европу на возможных мирных консультациях. В то же время Польша, Италия и ряд других государств настаивают на более широком формате участия.

Таким образом, дискуссия вокруг контактов с Кремлем постепенно превращается в борьбу за то, кто именно будет говорить от имени Европы, если переговорный процесс по Украине все же начнется.

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