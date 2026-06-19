Во время обсуждения вопроса Украины в рамках саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам государств-членов ЕС, зачем выступил с идеей о возобновлении контактов Европейского совета с Россией.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Кошта рассказал лидерам ЕС, как и почему решил возобновить контакты с Кремлем.

Важно обратить внимание, что обсуждение украинских вопросов велось в закрытом режиме без присутствия представителей СМИ. Также было поставлено условие, что никто из присутствующих не должен был иметь при себе без мобильных телефонов в зале переговоров.

Антониу Кошта подтвердил информацию о том, что недавно инициировал "краткие дипломатические контакты с Кремлем", сообщил один из дипломатов, присутствующих на переговорах.

По его словам, президент Евросовета попросил свой офис "открыть дипломатический канал с Россией".

Якобы цель этой инициативы заключалась в том, чтобы "когда наступит момент, быть готовыми защищать интересы ЕС". Речь идет о временных контактах без обмена информацией по существу и без переговоров.

"Дипломаты выполняют дипломатическую работу", — добавил европейский чиновник.

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