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Кошта признался лидерам ЕС, зачем начал налаживать контакты с Кремлем

В Евросовете ждут момент, чтобы начать защищать интересы ЕС на переговорах

19 июня 2026, 07:04
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Кравцев Сергей

Во время обсуждения вопроса Украины в рамках саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам государств-членов ЕС, зачем выступил с идеей о возобновлении контактов Европейского совета с Россией.

Кошта признался лидерам ЕС, зачем начал налаживать контакты с Кремлем

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Кошта рассказал лидерам ЕС, как и почему решил возобновить контакты с Кремлем.

Важно обратить внимание, что обсуждение украинских вопросов велось в закрытом режиме без присутствия представителей СМИ. Также было поставлено условие, что никто из присутствующих не должен был иметь при себе без мобильных телефонов в зале переговоров.

Антониу Кошта подтвердил информацию о том, что недавно инициировал "краткие дипломатические контакты с Кремлем", сообщил один из дипломатов, присутствующих на переговорах.

По его словам, президент Евросовета попросил свой офис "открыть дипломатический канал с Россией".

Якобы цель этой инициативы заключалась в том, чтобы "когда наступит момент, быть готовыми защищать интересы ЕС". Речь идет о временных контактах без обмена информацией по существу и без переговоров.

"Дипломаты выполняют дипломатическую работу", — добавил европейский чиновник.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/06/19/7239989/
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