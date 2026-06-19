Скандал у ЄС через дзвінки до Кремля: союзники України обрушилися з критикою на керівництво Євроради

Усередині Європейського Союзу спалахнула нова суперечка навколо контактів керівництва ЄС із Кремлем. Приводом стали переговори президента Європейської ради Антоніу Кошти з російською стороною, про які низка держав-членів дізналася вже після появи інформації у ЗМІ.

Антоніу Кошта. Фото: з відкритих джерел

Особливо жорстко ситуацію відреагували країни Балтії. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал попередив, що спроби Євросоюзу відігравати роль посередника між Україною та Росією можуть негативно позначитися на здатності блоку підтримувати Київ та посилювати тиск на Москву.

За його словами, будь-яка сторона, яка претендує на статус посередника, неминуче стикається з необхідністю зберігати нейтралітет. В умовах російської агресії, що триває, це може обмежити можливості ЄС приймати жорсткі рішення на підтримку України.

Міхал також наголосив, що Росія досі не демонструє готовності до реальних переговорів та продовжує відкидати варіанти справедливого дипломатичного врегулювання війни. Тому будь-які спроби передчасно вибудовувати посередницьку роль можуть виявитися не тільки марними, а й шкідливими.

Як зазначають європейські ЗМІ, невдоволення викликало не лише сам факт спілкування з Кремлем, а й відсутність прозорості. Частина європейських столиць стверджує, що не була заздалегідь поінформована про контакти, що відбулися. Особливо різко на це відреагували представники східноєвропейських країн, які вважають питання України ключовим для власної безпеки.

Суперечка навколо дій Кошти виявив глибшу проблему всередині Євросоюзу. Незважаючи на єдину підтримку України, країни ЄС по-різному бачать майбутню архітектуру переговорів із Росією. Франція, Німеччина та Великобританія вважають, що саме вони мають представляти Європу на можливих мирних консультаціях. Водночас Польща, Італія та низка інших держав наполягають на ширшому форматі участі.

Таким чином, дискусія навколо контактів з Кремлем поступово перетворюється на боротьбу за те, хто саме говоритиме від імені Європи, якщо переговорний процес по Україні все ж таки розпочнеться.

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