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Скандал: Венгерский депутат намекает на захват украинских территорий своей страной

Не очень дружеская Венгрия снова удивляет своими заявлениями. На этот раз намекая на территориальные претензии к Закарпатью.

12 ноября 2022, 23:47 comments2953
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Автор:

Slava Kot

Ультраправый депутат от Венгрии Ласло Торочкаи поздравил Польшу по случаю Дня Независимости. При этом он хотел, чтобы Венгрия снова имела общую границу с Польшей. Таким образом, намекнув на аннексию украинских территорий. Пост в соцсетях вызвал волну возмущения и реакцию МИД Украины. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение венгерского чиновника.

Скандал: Венгерский депутат намекает на захват украинских территорий своей страной

Венгерский ультраправый депутат Ласло Торочкаи. Фото: с открытых источников

Ласло Торочкаи в Twitter опубликовал фото на котором венгр и поляк пожимают руки на общей границе. Это фото было сделано на территории Закарпатья, которое было оккупировано венгерским государством, поддерживающим действия Третьего Рейха.

В тексте венгерский депутат написал приветствие Польши и намек на общую границу.

"Сегодня День Независимости Польши. Пусть Бог благословит Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе!", — пишет Ласло Торочкаи.

Скандал: Венгерский депутат намекает на захват украинских территорий своей страной - фото 2

Украинский МИД мгновенно отреагировал на такие действия венгерского политика.

"Мы призываем правительство Венгрии осудить подобные безответственные заявления, подрывающие двусторонние отношения и не соответствующие духу добрососедских отношений", — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее Россия намекала, что Венгрия, Румыния и Польша могут высказаться о территориальных претензиях к Украине, но ни одна из стран не сделала таких заявлений. Несмотря на это, Венгрия постоянно требует от украинской власти расширить права для своего национального меньшинства на Закарпатье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан планирует большое поглощение, относящееся к странам бывшего СССР.

Также "Комментарии" писали об одной единственной стране ЕС, которая отказалась одобрить финансовую помощь для Украины в размере 18 млрд евро.



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Источник: https://twitter.com/ToroczkaiLaszlo/status/1591068559991767040
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