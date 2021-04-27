Скандал вокруг взрывов в Чехии: почему заявления Милоша Земана могут сыграть на благо Кремля

Президента Чехии Милоша Земана, которого называют другом президента РФ Владимира Путина, могут обвинить в государственной измене.

Милош Земан. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Земан попал в скандал после того, как рассказал в СМИ, что правоохранители рассматривают две версии причин взрывов во Врбетице в 2014 году: неосторожное обращение с боеприпасами или вмешательство агентов иностранных спецслужб (судя по последним расследованиям, российских, после чего последовала взаимная высылка дипломатов между Чехией и РФ).

Ряд политиков обвинил Земана в том, что он раскрыл информацию, которая является конфиденциальной, что может помешать следствию и представлять угрозу безопасности Чехии.

Как могут далее развиваться события внутри Чехии, между Прагой и Москвой? Чтобы разобраться с этим вопросом, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

"Кремль начнет делать всё возможное, чтобы вытребовать от Чехии доказательства якобы причастности представителей российских спецслужб к взрыву"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что скандал вокруг заявлений Земана — это внутриполитическая борьбы между отдельными политсилами в Чехии.

"Думаю, у чешской контрразведки нет железных доказательств того, что за взрывами, которые произошли на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года (тогда, напомню, было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет, погибли двое сотрудников частной фирмы), стоят именно Александр Петров и Руслан Боширов, которых расследователи, в том числе из группы Bellingcat, считают сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Генерального штаба Минобороны РФ. Если что-то и есть, то лишь косвенное. Об этом, думаю, хотел сказать Земан, который видел соответствующие документы. При этом в каком-то смысле он подыграл России", — считает Олег Стариков.

По его мнению, Кремль начнет делать всё возможное, чтобы вытребовать от Чехии доказательства якобы причастности представителей российских спецслужб к взрыву.

"Всё перейдет в политическую плоскость взаимных обвинений, — отмечает эксперт. – При этом возникают вполне логичные вопросы. Почему факты всплыли только сейчас? Не потому ли, что определенным геополитическим игрокам нужна дипломатическая изоляция России? Не исключаю, что там тоже задаются этим вопросом. Как и вопросом доверия к начальнику чешской контрразведки, который имеет связи с Ми-6, с ЦРУ. Кремль будет это использовать, чтобы отбить удар. С учетом пропагандистской машины, которая есть у россиян, они будут раскручивать версию именно о политической составляющей. В самой же Чехии эта ситуация может привести к политическому кризису и перевыборам".

"Пришло время назвать вещи своим именами"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов отмечает, что Земан неоднократно высказывал месседжи практически в российском ключе. И в этот раз явно сработал на благо Кремля.

"В Чехии до недавнего времени было немало пророссийски настроенных граждан, голоса которых Земан конвертировал в свою политическую поддержку. Но ситуация меняется, люди "прозревают". В том числе, правоохранительные органы, которые вряд ли шесть с половиной лет ждали, чтобы назвать именно сейчас фамилии тех, кто может быть причастен к взрывам. Подозреваю, что на них оказывалось серьезное политическое давление. Но пришло время назвать вещи своими именами. В том числе, с помощью расследователей из Bellingcat, которые провели четкие параллели между российской агрессией против Украины и взрывами на складах. Причем не только в Чехии, — отмечает эксперт. – Уже известно, что представители ГУР замешаны во взрывах на военных складах в той же Болгарии. А вот в Украине почему-то в подобных ЧП обвиняют кого угодно, только не российские спецслужбы".

Валерий Дымов сомневается, что Земан понесет наказание за разглашение сведений, которые разглашать, возможно, не имел права. Вряд ли, по мнению эксперта, будет предъявлено президенту и обвинение в госизмене.

"Но политический приговор ему, думаю, уже вынесен, — продолжает Валерий Дымов. – Вынесла его себе и Россия, неадекватно реагирующая на то, что чехи обязаны делать в свете вскрывшихся фактов. В ответ на высылку российских дипломатов, часть которых точно являются сотрудниками спецслужб, россияне высылают еще больше чешских. То есть, это очередная гибридная война от РФ – теперь уже на дипломатическом фронте. Кстати, не только Чехия начала остро реагировать на недружественные действия России. Словаки также высылают российских дипломатов. Подключаются Польша с Румынией. Фактически единственным союзником РФ из стран, входящих в ЕС, остается Венгрия. Чехия и Словакия, недавно идущие в орбите Кремля, будут всё больше отдаляться от России".

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