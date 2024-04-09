Сколько европейцев хочет видеть Украину следующим членом ЕС

Среди потенциальных кандидатов на вступление в Европейский Союз Украина имеет наибольшее одобрение от европейцев. По результатам социологического исследования IPSOS/Euronews, 45% жителей стран Евросоюза положительно относятся, что Украина станет следующим членом ЕС.



Вступление Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Исследование за март 2024 года от IPSOS/Euronews показывает, что во время следующей волны расширения Европейского Союза Украина имеет одобрение от 45% жителей стран ЕС. 20% не определились, а 35% против.

Показатель Украины оказался лучшим из всех остальных кандидатов. К примеру, вступление Боснии и Герцеговины в ЕС поддерживает 37%. Следующими идут Грузия и Сербия с результатом по 35% и Албания – 34%. Меньше всего жители стран ЕС поддерживают вступление в Евросоюз Турции – 24%. Также Турция является лидером среди тех, кто против ее вступления – 55%, тогда как показатели других стран колеблются в пределах 33-38%.

Сколько жителей стран ЕС поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Опрос IPSOS/Euronews

Напомним, что последним членом ЕС стала Хорватия, принятая в союз в 2013 году, к перед ней в 2007 к Европейскому Союзу присоединились Болгария и Румыния. По заявлениям председателя Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС работает над идеей своего расширения, а потенциальная дата которого будет 2030 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по проведенным опросам в конце февраля 2024 года 84% украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз. Против членства Украины в ЕС выступает 7% населения.

Также "Комментарии" писали о результатах неофициального референдума в Венгрии, который показал, сколько венгров поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. За полноправное членство Украины выступило менее 1% граждан Венгрии.