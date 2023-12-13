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Сколько европейцев поддерживают продолжение финансовой и военной помощи Украине: опрос

Поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – 61% европейцев

сегодня, 17:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Финансовую поддержку Украине одобряют 72% граждан Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном портале Еврокомиссии со ссылкой на результаты общеевропейского опроса населения Евробарометр.

Сколько европейцев поддерживают продолжение финансовой и военной помощи Украине: опрос

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину поддерживают 60% европейцев. Поддерживает экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц 72% опрошенных.


Почти девять из десяти (89%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. 84% согласны с тем, чтобы принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.

Высказываются за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – 61%.

Большинство респондентов удовлетворены реакцией ЕС на вторжение России в Украину (57%). А 54% европейцев говорят то же самое о реакции своего национального правительства.

Основными проблемами Евросоюза европейцы (28%) считают иммиграцию и войну в Украине. 

Каждый седьмой европеец считает Европейский Союз местом стабильности в беспокойном мире. 61% с оптимизмом смотрят на будущее ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе, 14 и 15 декабря, состоится саммит Евросоюза, где могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС, новом пакете помощи нашей стране, новых санкциях против РФ. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия, которой начала подпевать Словакия. Возможно, будут проблемы и с Австрией. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Только ли об Украине то, что происходит сейчас внутри Евросоюза? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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