В чем главная интрига саммита ЕС: близка ли Украина к получению позитивного решения

На этой неделе, 14 и 15 декабря, состоится саммит Евросоюза, где могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС, новом пакете помощи нашей стране, новых санкциях против РФ. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия, которой начала подпевать Словакия. Возможно, будут проблемы и с Австрией. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Только ли об Украине то, что происходит сейчас внутри Евросоюза? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Борьба будет идти до последнего

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что борьба за позитивное для Украины решение ЕС продолжается. И будет идти чуть ли не до окончания саммита.

а также нескольких других стран", – отмечает эксперт. "У нашей страны очень простая позиция, ее не раз озвучивал президент Зеленский. Во-первых – мы, несмотря на войну, выполняем все, взятые на себя на данном этапе обязательства в рамках евроинтеграции. Во-вторых – без реального единства демократий не получится победить в войне против диктатур. Эти два тезиса усиливают позицию Украины, несмотря на с опротивление Венгрии

Он напоминает, что в конце ноября в Венгрию ездил президент Европейского совета Шарль Мишель, пытаясь переубедить Орбана и Ко не блокировать поддержку Украины. С венгерским премьером по этому же поводу общался французский президент Макрон. 10 декабря накоротке, во время визита в Аргентину, удалось пересечься Зеленскому с Орбаном. А в понедельник, 11 декабря, между собой общались министры иностранных дел Украины и Венгрии. К сожалению, ни одна из этих встреч не дала четкого ответа – как в итоге станет действовать Будапешт на грядущем саммите.

"При этом следует понимать, что саммит будет не только об Украине. Хоть наша страна, конечно, окажется в центре внимания. Ведь это, по сути, ключевой вопрос безопасности на Европейском континенте. Нельзя упускать это из виду, как и нельзя не принять историческое решение о начале переговоров касательно расширения ЕС за счет Украины", – уверен Антон Кучухидзе.

По его мнению, с саммитом ЕС может получиться как с летним саммитом НАТО (в Вильнюсе), когда буквально в последние часы принимались те или иные формулировки, более четко очерчивающие перспективы нашей страны.

"Напомню, что тогда нам дали "зеленый свет" без ПДЧ, убрав этот процедурный аспект. Гарантировав членство Украины в НАТО. Что-то подобное будет и сейчас", – прогнозирует эксперт.

Он также акцентирует, что Венгрия своим шантажом по украинскому вопросу пытается выбить из общей казны ЕС около 13 млрд евро лично для себя. Ранее эти средства были заблокированы Еврокомиссией за невыполнение официальным Будапештом в полной мере рекомендация относительно реформирования судебной системы. Так что тут идет своеобразный торг, подчеркивает Антон Кучухидзе.

"Что касается блокирование выделения Украине 50 млрд евро помощи, есть позиция руководства ЕС. Там четко дали понять, что в случае ветирования этой инициативы, обеспечат выделение соответствующих средств другим образом, – поясняет эксперт. – Надеемся на позитивные решения для Украины, хоть понимаем, что борьба будет идти до последнего. Все страны ЕС должны осознать, что именно Украина является сейчас щитом Европы, принимая на себя удары варварских орд рашистов. И то, что война не захлестнула Евросоюз, является заслугой наших ВСУ, всего украинского народа. И мы более чем заслуживаем официально стать частью евросообщества".

У Украины могут появиться хорошие перспективы начать переговорный этап присоединения к ЕС

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким комментарием:

об использовании арестованных в ЕС активов Центробанка РФ и российских же олигархов. Общая стоимость которых превышает 200 млрд евро. Пока что речь идет о направлении в поддержку Украины процентов от их использования, а не самих активов. Причем, в предложенном ЕК проекте должны быть учтены предложения европейского же Центробанка относительного того, чтобы эти средства не попадали в общий бюджет ЕС, дабы избежать в дальнейшем возможных судебных разбирательств". "До начала Саммита, а именно сегодня, 12 декабря, Еврокомиссия должна представить проект закона

По мнению эксперта, от позитивного принятия данного документа во многом будет зависеть и процесс начала переговорного этапа о вступлении Украины в ЕС.

"Претензии Венгрии сводились до сих пор к банального шантажу и выманиванию денег из общеевропейского бюджета, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Если проценты по активам пройдут мимо бюджета ЕС, то придется выстраивать новую стратегию. И пока Венгрия будет этим заниматься, у Украины появляются хорошие перспективы уже вскоре начать переговорный этап присоединения".

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