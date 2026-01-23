Сколько лет Венгрия не пустит Украину в ЕС: Орбан сделал новое скандальное заявление

Попытка Украины стать полноправным членом Евросоюза не имеет шансов на поддержку в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. Венгерский лидер убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", — подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер-министр также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное Украине.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", – добавил он.

Орбан воспринял это как личное оскорбление. Об этом он написал в соцсети X.

В своем сообщении глава венгерского правительства обвинил Зеленского в том, что тот, по его мнению, "не способен или не стремится" завершить войну, а также назвал высказывания украинского президента "сознательно подобранными оскорбительными формулировками".

В то же время Орбан вновь подтвердил позицию Будапешта по поводу отказа от предоставления Украине военной помощи, подчеркнув, что Венгрия не будет менять этот курс.

Вместе с тем, он заявил, что гуманитарная поддержка для украинцев сохранится. По словам премьера, Венгрия и дальше будет поставлять электроэнергию и горючее, а также продолжит помогать украинским беженцам.



