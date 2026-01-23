logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Скільки років Угорщина не пустить Україну до ЄС: Орбан зробив нову скандальну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки років Угорщина не пустить Україну до ЄС: Орбан зробив нову скандальну заяву

Прем’єр Угорщини переконує, що жоден угорський парламент у найближче століття не підтримає членство України в ЄС

23 січня 2026, 12:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Намагання України стати повноправним членом Євросоюзу наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі. Угорський лідер переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

Скільки років Угорщина не пустить Україну до ЄС: Орбан зробив нову скандальну заяву

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимось з цим", – додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Віктор Орбан різко відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського, в якому пролунала фраза про "потиличник для Віктора".

Орбан сприйняв це як особисту образу. Про це він написав у соцмережі X.

У своєму дописі глава угорського уряду звинуватив Зеленського в тому, що той, на його думку, "не здатний або не прагне" завершити війну, а також назвав висловлювання українського президента "свідомо підібраними образливими формулюваннями".

Водночас Орбан знову підтвердив позицію Будапешта щодо відмови від надання Україні військової допомоги, підкресливши, що Угорщина не змінюватиме цього курсу.

Разом із тим він заявив, що гуманітарна підтримка для українців збережеться. За словами прем’єра, Угорщина й надалі постачатиме електроенергію та пальне, а також продовжить допомагати українським біженцям.




