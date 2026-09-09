Сколько млрд срочно нужны Киеву: почему союзники ошарашены масштабом бюджетной дыры

Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается еще в $27 млрд до конца года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, а The Times со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что масштаб финансовой потребности стал неожиданностью для союзников Киева.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Европейские чиновники сейчас пытаются разобраться, насколько велик дефицит, почему он возник и каким образом Украине можно помочь закрыть финансовую дыру. При этом часть представителей ЕС ставит вопрос о том, насколько эффективно расходуются уже выделенные средства и не завышены ли заявленные потребности.

Киев рассчитывает не только на поддержку Евросоюза. Украина также обратилась за помощью к Великобритании, Канаде и Японии, стремясь привлечь дополнительные ресурсы до конца года.

Неожиданный запрос способен осложнить отношения Киева с партнерами в крайне чувствительный момент. Европейским правительствам приходится одновременно поддерживать Украину и учитывать собственные бюджетные ограничения и настроения избирателей.

Финансовая нагрузка на Украину продолжает расти из-за затяжной войны. Россия сохраняет интенсивность атак, в том числе наносит удары по украинской портовой инфраструктуре, что дополнительно давит на экономику и доходы страны.

Параллельно Киев сталкивается с серьезными расходами на противовоздушную оборону. Украине не хватает современных ракет-перехватчиков для борьбы с российскими баллистическими ракетами, поэтому власти пытаются наращивать производство собственных средств.

Таким образом, запрос еще на $27 млрд становится для союзников не просто вопросом дополнительной финансовой помощи. Он показывает, насколько стремительно увеличивается цена продолжения войны и насколько сложнее становится для партнеров Украины находить ресурсы для ее покрытия.

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