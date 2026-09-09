Скільки млрд терміново потрібні Києву: чому союзники приголомшені масштабом бюджетної діри

Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще $27 млрд до кінця року. Про це заявив президент Володимир Зеленський, а The Times із посиланням на європейських дипломатів пише, що масштаб фінансової потреби став несподіванкою для союзників Києва.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Європейські чиновники зараз намагаються розібратися, наскільки значний дефіцит, чому він виник і яким чином Україні можна допомогти закрити фінансову діру. При цьому частина представників ЄС ставить питання про те, наскільки ефективно витрачаються вже виділені кошти і чи не завищено заявлених потреб.

Київ розраховує не лише на підтримку Євросоюзу. Україна також звернулася за допомогою до Великобританії, Канади та Японії, прагнучи залучити додаткові ресурси до кінця року.

Несподіваний запит здатний ускладнити стосунки Києва з партнерами у вкрай чутливий момент. Європейським урядам доводиться одночасно підтримувати Україну та враховувати власні бюджетні обмеження та настрої виборців.

Фінансове навантаження на Україну продовжує зростати через затяжну війну. Росія зберігає інтенсивність атак, у тому числі завдає ударів по українській портовій інфраструктурі, що додатково тисне на економіку та доходи країни.

Паралельно Київ стикається із серйозними витратами на протиповітряну оборону. Україні не вистачає сучасних ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими балістичними ракетами, тому влада намагається нарощувати виробництво власних коштів.

Таким чином, запит на $27 млрд стає для союзників не просто питанням додаткової фінансової допомоги. Він показує, наскільки стрімко збільшується ціна продовження війни та наскільки складнішим стає для партнерів України знаходити ресурси для її покриття.

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