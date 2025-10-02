Занадто багато про себе уявив: Мерц різко висловився на адресу Орбана

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів із лідерами ЄС у Копенгагені різко висловився на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Орбан та Мерц. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на слова осіб, знайомих із ходом розмови ЗМІ зазначає, суперечка відбулася під час обговорення того, як Європейський Союз може краще захищатись від загроз з боку РФ та підтримувати Україну.

"Ця суперечка є останнім виявом розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето, щоб заблокувати санкції проти Росії, і виступає проти вступу України до ЄС. Це відбувається в той час, коли блок намагається об'єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі численних порушень Росією повітряного простору — в останні місяці".

Водночас, сам Орбан на проурядовому веб-сайті написав, що він був учасником напруженої розмови, але сам саміт видався захоплюючим.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після зустрічі заявила, що нещодавні погрози з боку БпЛА "вимагають сильної та рішучої реакції та відповіді з боку Європи". За її словами, "кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр у Європі мають бути у безпеці".

Проте пропозиція комісії збудувати "стіну з дронів" отримала прохолодну реакцію під час обговорення, уточнили у Bloomberg.

Прибувши на неформальний європейський саміт у Копенгагені в середу, лідери ЄС висловили різні думки щодо плану Європейської комісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".