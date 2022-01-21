logo

BTC/USD

39146.33

ETH/USD

2890.12

LTC/USD

125.57

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Словацкий вице-премьер объяснил, почему сказал – Россия не вернет Крым Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Словацкий вице-премьер объяснил, почему сказал – Россия не вернет Крым Украине

Словацкий министр назвал "личным мнением" свое заявление по поводу крымских санкций против РФ

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как и следовало ожидать, слова вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика о вреде антироссийских санкций и о том, что Россия никогда не вернет Крым Украине, вызвали огромный резонанс. В итоге вице-премьеру пришлось пояснить, что сказал он эти слова, высказав исключительно свое личное мнение, которое никак не относится к официальной позиции Словакии. Как передает издание "Комментарии", об этом словацкий чиновник сказал в интервью "Радио Свобода".

Словацкий вице-премьер объяснил, почему сказал – Россия не вернет Крым Украине

Рихард Сулик. Фото: из открытых источников

Также Рихард Сулик подчеркнул, что политическая сила "Свобода и солидарность", членом которой он является, осуждает аннексию РФ Крыма.

Сулик добавил, что Словакия даже не рассматривает возможность принятия решения о том, что Крым теперь по праву принадлежит России, потому что страна выступает категорически против того, чтобы насильственным путем можно было перемещать границы. Также Словакия полностью поддерживает намерения Украины дипломатическим путем отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

При этом вице-премьер добавил, что он, как считал, так и считает, что часть словацких предпринимателей понесли очень серьезные убытки в связи с санкциями, которые были введены Европейским Союзом против России.

Рихард Сулик отметил, когда он говорил о том, что санкции против РФ не приносят желаемого результата, а только вредят, то, в первую очередь, речь шла об экономической составляющей. Что касается политического эффекта от введения санкций, подчеркнул Сулик, он нисколько не сомневается в правильности такого шага.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер Словакии Рихард Сулик публично поставил под сомнение целесообразность экономических санкций Евросоюза против России. Тогда чиновник заявил, что главная цель этих санкций никогда не будет достигнута и Крым не вернётся в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sulik-slovachchyna-krym/31663621.html?fbclid=IwAR2EP4qFchCdY3eAqdg8mDOwmCHqpo7n9Qm6XQoZO0Fgaqq4_5HrKIRENzU
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!