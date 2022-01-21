Словацкий вице-премьер объяснил, почему сказал – Россия не вернет Крым Украине

Как и следовало ожидать, слова вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика о вреде антироссийских санкций и о том, что Россия никогда не вернет Крым Украине, вызвали огромный резонанс. В итоге вице-премьеру пришлось пояснить, что сказал он эти слова, высказав исключительно свое личное мнение, которое никак не относится к официальной позиции Словакии. Как передает издание "Комментарии", об этом словацкий чиновник сказал в интервью "Радио Свобода".

Рихард Сулик. Фото: из открытых источников

Также Рихард Сулик подчеркнул, что политическая сила "Свобода и солидарность", членом которой он является, осуждает аннексию РФ Крыма.

Сулик добавил, что Словакия даже не рассматривает возможность принятия решения о том, что Крым теперь по праву принадлежит России, потому что страна выступает категорически против того, чтобы насильственным путем можно было перемещать границы. Также Словакия полностью поддерживает намерения Украины дипломатическим путем отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

При этом вице-премьер добавил, что он, как считал, так и считает, что часть словацких предпринимателей понесли очень серьезные убытки в связи с санкциями, которые были введены Европейским Союзом против России.

Рихард Сулик отметил, когда он говорил о том, что санкции против РФ не приносят желаемого результата, а только вредят, то, в первую очередь, речь шла об экономической составляющей. Что касается политического эффекта от введения санкций, подчеркнул Сулик, он нисколько не сомневается в правильности такого шага.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер Словакии Рихард Сулик публично поставил под сомнение целесообразность экономических санкций Евросоюза против России. Тогда чиновник заявил, что главная цель этих санкций никогда не будет достигнута и Крым не вернётся в Украину.





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