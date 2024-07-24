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Словакия угрожает Украине: что случилось

Президент Словакии Петер Пеллегрини сказал, что страна не заслуживает такого отношения со стороны Киева

сегодня, 18:40
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Черновалова Кристина

Власти Словакии выразили резкое недовольство решением Украины прекратить транзит российской нефти. Президент и министр обороны страны предупредили о возможных ответных мерах, если ситуация не изменится. Словакия, активно поддерживающая Украину в энергетической сфере, считает такой шаг Киева "безответственным" и "рискованным".

Словакия угрожает Украине: что случилось

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк не скрывал своего возмущения, заявив, что Украина "очень рискует", принимая подобные решения. Он подчеркнул, что Словакия является важным партнером Украины, предоставляя ей реверсный газ и помогая с поставками электроэнергии из ЕС.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал своего министра, отметив, что страна не заслуживает такого отношения со стороны Киева. Он допустил возможность принятия ответных мер, если ситуация с транзитом нефти не будет урегулирована.

"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", — сказал президент

Пока не ясно, какие именно меры может принять Словакия, если ситуация не изменится. 

Что стоит за конфликтом?

Причиной конфликта стало решение Украины прекратить транзит российской нефти через свою территорию. Киев объяснил это решение санкциями, введенными против России. Однако Словакия, которая зависит от поставок российской нефти, считает такой шаг неприемлемым.

Ранее “Комментарии” писали, что в ответ на решение Украины остановить транзит российской нефти, Венгрия намекнула о возможном прекращении экспорта электроэнергии в Украину. По мнению венгерского правительства, действия Киева могут нарушить энергетическую стабильность Венгрии и Словакии, которые полагаются на нефтепровод "Дружба" для своих нужд.



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Источник: https://e.dennikn.sk/minuta/4110764
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