СМИ узнали, какие гарантии безопасности Украине согласовали в ЕС: почему под грифом "конфиденциально"

Учитывая, что Украина очень сильно нуждается в поддержке союзников, ведь на ее территории продолжается полномасштабная война, Евросоюз планирует предоставить Киеву гарантии безопасности не позднее начала июля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Welt", ссылаясь на проект документа.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что послы 27 государств-членов ЕС недавно согласовали текст на 11 страницах под грифом "конфиденциально", документ сейчас обсуждают Европейская служба внешних дел и украинское правительство

"Европейский Союз хочет взять перед Украиной широкие обязательства по безопасности... Они касаются политической, военной и экономической помощи и рассчитаны на вступление Украины в ЕС и НАТО", — отмечает "Welt".

По сведениям издания, в проекте документа говорится, что в будущем Евросоюз обещает Киеву продолжение поставок летального и нелетального оружия, продолжение обучения военных, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании страны и сотрудничество в противодействии гибридным угрозам и кибератакам. Согласно документу, ЕС не намерен отправлять своих военных на помощь Украине, чтобы противодействовать агрессии РФ.

Стоит отметить, гарантии безопасности для Украины предоставили уже ряд западных государств, в том числе Великобритания, Дания, Франция и Германия. Также продолжаются переговоры насчет гарантий безопасности для украинского государства со стороны США.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей.



