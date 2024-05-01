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Как скоро США предоставят гарантии безопасности для Украины: у Байдена сделали заявление

Джон Кирби рассказал, на каком этапе находятся переговоры по гарантиям безопасности с Украиной

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Как скоро США предоставят гарантии безопасности для Украины: у Байдена сделали заявление

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник отметил, независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности безопасности.

"Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", — сказал Джон Кирби.

Спикер добавил, что США гордятся усилиями своего правительства, "которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил".

Он также отметил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

"Мы все работаем над одним и тем же — пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договорами безопасности", — констатировал представитель Белого дома.

Отметим, ранее Джон Кирби заявлял, что украинцы будут бояться повторения агрессии со стороны России, поэтому стране требуются надежные гарантии безопасности. Вместе с тем он подчеркнул, что членство Украины в НАТО не рассматривается, по крайней мере сейчас.

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