СМИ узнали, кто может занять ключевые руководящие должности в ЕС

Четыре ключевых кандидатуры на руководящие должности в ЕС почти согласованы. Данный процесс происходит необычно быстро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вступит на второй срок в качестве президента Европейской комиссии. Несмотря на разного рода слухи о том, что ей могут помешать во второй раз занять важный пост, скорее всего Урсула фон дер Ляйен вновь станет главой Еврокомиссии.

Отмечается, что Европейская народная партия, остающаяся самой большой политической силой после европейских выборов, хочет гарантировать второй пятилетний мандат фон дер Ляйен.

Бывший премьер Португалии Антониу Кошта является лидером в гонке за постом президента Европейского совета, который сейчас занимает Шарль Мишель.

Однако, как отмечают в издании, дело еще не решено, ведь кандидатуру Кошты все еще могут усложнить "проблемы с законом" из-за объявления ему прокуратурой подозрения в злоупотреблении влиянием прошлого года.

Также по данным СМИ, действующая президент Европейского парламента Роберта Мецола получит еще один срок на два с половиной года на этой же должности. Но последнее слово по этому решению остается за самим парламентом, а не за лидерами ЕС.

Основной претенденткой на должность главы внешнеполитического ведомства, которую сейчас занимает Жозеп Боррель, является премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В Politico добавили, что план согласования по должностям ожидается во время неформального ужина, намеченного для лидеров блока на 17 июня.

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