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СМИ узнали, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

По информации Politico, Зеленского не пригласили на саммит ЕС, потому что испугались реакции Орбана

сегодня, 16:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидеры Европейского Союза были настроены на то, чтобы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе, однако не стали этого делать из-за опасений относительно реакции венгерского премьера Виктора Орбана. Сам Зеленский тоже хотел лично присутствовать на саммите. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на собственные источники.

СМИ узнали, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Издание, ссылаясь на двух европейских дипломатов, отмечает, что на встрече представителей стран ЕС несколько послов выразили предостережение относительно приглашения Владимира Зеленского на саммит.                                                         


Они опасались, что присутствие украинского президента может вызвать невосприятие у премьера Венгрии Виктора Орбана и сделает позицию венгра в отношении Украины еще более неуступчивой. Кроме того, саммит мог закончиться скандалом из-за прямой перепалки между лидерами.

До самого старта саммита не было ясности, будет ли Зеленский лично присутствовать на мероприятии или нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран ЕС, заявил, что сегодня очень важно, чтобы объединённая Европа не впала в нерешительность и не предала веру украинского народа. Россия использует нерешительность в свою пользу. 

Также издание "Комментарии" сообщало — сегодня в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. Чего ожидать от саммита? Только ли в Венгрии тут проблема? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/657b04b63b6ab/bookmark_v2news/addlang_yes/
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