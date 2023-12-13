С чем подходим к саммиту ЕС: какие варианты для Украины

Накануне саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится 14 и 15 декабря в Брюсселе, ситуация со стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС остается туманной. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что членство Украины в ЕС, приближающееся даже во время войны, развязанной РФ, будет означать победу украинского народа. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оставшийся, по сути, единственным противником начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС (даже Словакия пообещала не блокировать этого решения), продолжает стоять на своем. И обещает сорвать старт переговоров. Чего ожидать от саммита? Только ли в Венгрии тут проблема? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ЕС - Украина. Фото: из открытых источников

Многое решат политические торги

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает следующим образом:

"Всё зависит от политических торгов, которые продолжаются в Брюсселе. Варианта же есть всего два".

Первый – на предстоящем саммите ЕС примет решение начать официальные переговоры с Украиной о вступлении.

"Странам, которые выступают против, будут обещаны некие компромиссы, уступки, возможно, материального характера, как Венгрии. Либо политического. Это будет компромиссное решение. Символическое. Без конкретных сроков", – поясняет эксперт.

Второй вариант – старт переговорам дан не будет. Решение заблокируют.

"И тогда, скорее всего, его перенесут на следующий год, – прогнозирует Илия Куса. – И там многое будет зависеть от раскладов российско-украинской войны, а также от выборов – в РФ, в США, в Европарламенте. Не исключено, что принимать решение о старте переговоров будет уже другой его состав".

Главным нашим оппонентом в ракурсе ускорения евроинтеграции является ситуация в США

Директор Украинского института политики Руслан Бортник не думает, что нас 14-15 декабря в Брюсселе ждет поражение. Но и на большой успех, по его мнению, рассчитывать не приходится.

"Скорее всего, ЕС найдет механизмы, каким образом решить вопрос финансовой поддержки Украины. С Венгрией или без. На следующие четыре или семь лет. Сейчас озвучиваются разные суммы. И 50 млрд евро на четыре года. И большая сумма на семь лет, в рамках бюджетного планирования Евросоюза. Тут у нас есть хорошие шансы", – считает эксперт.

Что касается начала переговоров о членстве Украины в ЕС, тут, по словам Руслана Бортника, позиции Венгрии, а также Австрии, за которыми стоят консервативные элиты западноевропейских стран, выглядит неизменной. И принятие этого решения на текущей неделе маловероятно.

"В то же время, могут быть сделаны заявления о новых расширенных форматах, о том, что подготовка к старту переговоров продолжается. Оставляя нам риторическую надежду. А сам переговорный процесс уйдет за кулисы – с целью переубедить страны и элиты, выступающие против членств Украины в ЕС", – прогнозирует политолог.

Он акцентирует, что главным нашим оппонентом в ракурсе ускорения евроинтеграции является даже не Венгрия, а ситуация в США, где блокируется помощь Украине. И это в качестве примера приводят Брюсселю консервативные европейские элиты. Мол, если США не помогают, почему ЕС должен брать на себя это бремя?

"Еще одной проблемой является часть европейского бизнеса, выступающая против прихода Украины в ЕС. Ведь это перебалансирует европейский экономический рынок. Звучат требования компенсаций от своих правительств и от Брюсселя. И данный вопрос на сегодня не решен", – подчеркивает Руслан Бортник.

Кроме того, продолжает он, в Европе много старых, затянувшихся проблем. Это и Балканы, до сих пор не принятые в ЕС. И лоббизм. И внутренняя конкуренция. Всё это приводит к тому, что те или иные страны в какой-то момент выстреливают с критикой подхода руководства ЕС к принятию Украины, поясняет эксперт.

"Следует признать, что и сама Украина в данный момент не соответствует критериям ЕС. Ни в плане верховенства права и демократии, ни в части бюджетного дефицита (должен быть меньше 3% ВВП), – отмечает Руслан Бортник. – А тут еще и война…".

Лишь преодоление вышеназванных проблем сделает наше членство в ЕС реальностью, уверен эксперт.

Венгрия может изменить свою позицию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко напоминает, что наша страна имеет большую поддержку в ЕС. И от руководящих органов (это видно по заявлениям президента ЕК – Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета – Шарля Мишеля), и в целом от евросообщества, что демонстрируют опросы.

"И руководство ЕС, и лидеры европейских стран (как тот же президент Франции – Эмманюэль Макрон) пытались переубедить Орбана, блокирующего важные евроинициативы касательно Украины. Но венгерский премьер ведет себя как откровенный шантажист, увязывая разблокирование тех или иных важных для нас вопросов с получением средств Будапештом из общеевропейской казны. Средств, предоставление которых Венгрии было заморожено по причине многочисленных нарушений правил ЕС со стороны правительства Орбана", – отмечает эксперт.

Как следствие, продолжает он, внутри ЕС активизировалась дискуссия о необходимости смены системы принятия решений. А именно – отойти от консенсунсной модели в пользу квалифицированного большинства. И, похоже, что Орбан сам подталкивает ЕС к этому.

"Пока в отношении Венгрии пытаются использовать кнут и пряник. Но, если ее власти продолжат действовать подобным образом, в ход может пойти такая мера как голосование без учета голоса одного из членов ЕС", – считает Игорь Петренко.

Он акцентирует, президент Украины Владимир Зеленский, вся наша дипломатия активно работали и работают над тем, чтобы мы получили позитивное решение о старте переговоров. И, что любой вариант, кроме этого, будет мини-победой даже не Орбана, а Путина. Который умело это постарается использовать. Так что было бы неправильно давать ему такую возможность, подчеркивает эксперт.

"Понятно, что старт переговоров это не сам процесс вступления в ЕС, а лишь начало очередного долгого отрезка пути. Тем более позиция Орбана выглядит как подыгрывание Кремлю и погоня за личной выгодой. Всё очень откровенно и цинично. Всё же, – признался Игорь Петренко, – мне кажется, Венгрия, которая не раз демонстрировала "особую позицию", а потом меняла ее под воздействием более мощных евроигроков, в этот раз может пойти таким же путем. Ситуация не простая. Но надеемся на лучшее".

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины.



