С чем подходим к саммиту ЕС: какие варианты для Украины

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Кравцев Сергей
Накануне саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится 14 и 15 декабря в Брюсселе, ситуация со стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС остается туманной. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что членство Украины в ЕС, приближающееся даже во время войны, развязанной РФ, будет означать победу украинского народа. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оставшийся, по сути, единственным противником начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС (даже Словакия пообещала не блокировать этого решения), продолжает стоять на своем. И обещает сорвать старт переговоров. Чего ожидать от саммита? Только ли в Венгрии тут проблема? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
ЕС - Украина. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает следующим образом:
Первый – на предстоящем саммите ЕС примет решение начать официальные переговоры с Украиной о вступлении.
Второй вариант – старт переговорам дан не будет. Решение заблокируют.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник не думает, что нас 14-15 декабря в Брюсселе ждет поражение. Но и на большой успех, по его мнению, рассчитывать не приходится.
Что касается начала переговоров о членстве Украины в ЕС, тут, по словам Руслана Бортника, позиции Венгрии, а также Австрии, за которыми стоят консервативные элиты западноевропейских стран, выглядит неизменной. И принятие этого решения на текущей неделе маловероятно.
Он акцентирует, что главным нашим оппонентом в ракурсе ускорения евроинтеграции является даже не Венгрия, а ситуация в США, где блокируется помощь Украине. И это в качестве примера приводят Брюсселю консервативные европейские элиты. Мол, если США не помогают, почему ЕС должен брать на себя это бремя?
Кроме того, продолжает он, в Европе много старых, затянувшихся проблем. Это и Балканы, до сих пор не принятые в ЕС. И лоббизм. И внутренняя конкуренция. Всё это приводит к тому, что те или иные страны в какой-то момент выстреливают с критикой подхода руководства ЕС к принятию Украины, поясняет эксперт.
Лишь преодоление вышеназванных проблем сделает наше членство в ЕС реальностью, уверен эксперт.
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко напоминает, что наша страна имеет большую поддержку в ЕС. И от руководящих органов (это видно по заявлениям президента ЕК – Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета – Шарля Мишеля), и в целом от евросообщества, что демонстрируют опросы.
Как следствие, продолжает он, внутри ЕС активизировалась дискуссия о необходимости смены системы принятия решений. А именно – отойти от консенсунсной модели в пользу квалифицированного большинства. И, похоже, что Орбан сам подталкивает ЕС к этому.
Он акцентирует, президент Украины Владимир Зеленский, вся наша дипломатия активно работали и работают над тем, чтобы мы получили позитивное решение о старте переговоров. И, что любой вариант, кроме этого, будет мини-победой даже не Орбана, а Путина. Который умело это постарается использовать. Так что было бы неправильно давать ему такую возможность, подчеркивает эксперт.
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