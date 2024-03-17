Что стоит за чередой заявлений Макрона: почему появилось предложение о перемирии

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, заявления, которые в последние три недели делал французский президент, демонстрируют серьезную смену политики в ракурсе российско-украинской войны. И касается она, похоже, не только Франции, но и почти всех стран ЕС и НАТО.
Следует также отметить, продолжает он, что Макрон, делая соответствующие предложения, заручился поддержкой среди французской политической элиты. Что, в частности, отобразилось в ратификации парламентом Франции соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подписанного между нашими странами в феврале.
Эксперт считает, что на примере Франции мы видим формирование определенных тенденций в странах НАТО. Что в итоге может вылиться в конкретные решения. Но не так быстро, как нам бы хотелось.
Он предполагает, что Макрон, похоже, нащупал правильный дипломатический инструмент взаимоотношений с РФ.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:
Есть большая вероятность, считает эксперт, что французские войска (возможно, противовоздушные силы) зайдут в Одесскую область. И будут помогать обеспечивать бесперебойное функционирование нашего зернового коридора.
Эксперт не исключает, что Путин на такое может согласиться. А вот как отреагирует на это Украина – сказать сложно. Не факт, что к тому времени нам будет выгодна остановка огня, считает Татьяна Попова.
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Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:52
Під яким би сильним гіпнозом шахрайського фюрера не знаходився Макрон з Росії він тягатись не здатен. Але в нього достатньо ресурсів для заохочення корупційної Хунти України щоб ті і далі погоджувались використовувати її як витратний матеріал.