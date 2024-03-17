Что стоит за чередой заявлений Макрона: почему появилось предложение о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон нащупал правильный дипломатический инструмент взаимоотношений с РФ

По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, заявления, которые в последние три недели делал французский президент, демонстрируют серьезную смену политики в ракурсе российско-украинской войны. И касается она, похоже, не только Франции, но и почти всех стран ЕС и НАТО.

"Пока что ряд заявлений Макрона входят в диссонанс с позицией других стран НАТО (к примеру, касательно вероятности отправки своих войск в Украину). Но и нельзя сказать, что его предложения не находят отклика. Те же Литва, Латвия, Финляндия не исключили возможность присутствия своих войск на территории Украины", – подчеркивает эксперт.

Следует также отметить, продолжает он, что Макрон, делая соответствующие предложения, заручился поддержкой среди французской политической элиты. Что, в частности, отобразилось в ратификации парламентом Франции соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подписанного между нашими странами в феврале.

Так что можно говорить об определенном консенсусе в политических элитах Франции, – считает Петр Олещук. – И это контрастирует с тем, что мы видим в той же Германии, где продолжают исходить из концепции не перехода неких "красных линий" из-за боязни дальнейшей эскалации ". "Примечательно, что даже главный оппонент Макрона – лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая ранее не раз отличалась пророссийскими заявлениями, поддержала Украину, подчеркивая, что нельзя допустить победы РФ в этой войне

Эксперт считает, что на примере Франции мы видим формирование определенных тенденций в странах НАТО. Что в итоге может вылиться в конкретные решения. Но не так быстро, как нам бы хотелось.

"Пока же Украина ожидает не столько французских войск, сколько больше вооружения, боеприпасов, ресурсов для защиты своей территории", – акцентирует Петр Олещук.

Он предполагает, что Макрон, похоже, нащупал правильный дипломатический инструмент взаимоотношений с РФ.

"Уже понятно, что традиционная дипломатия с путинским режимом не дает эффекта. Кремль постоянно поднимает ставки, нагнетает ядерный шантаж, истерию. Макрон же предлагает модель стратегической неопределенности. Обнародуются различные варианты возможных действий Запад на те или иные действия России. И той приходится задумываться – блеф это, предупреждение или уже начало неких серьезных действий? И, похоже, именно так следует общаться с российским руководством. Но важно, чтоб подобную модель, кроме Макрона, начали использовать другие лидеры Западного мира", – заключает Петр Олещук.

Макрон не хочет выглядеть в глазах тех же французов особо воинственным

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"У Макрона есть потребность оставлять зону влияния в Африке, куда россияне зашли силой своего оружия, вытесняя там Францию из одной страны за другой. И он, похоже, решил оседлать тему зерновой помощи. Для чего укрепить морской зерновой коридор из Украины силой французского оружия".

Есть большая вероятность, считает эксперт, что французские войска (возможно, противовоздушные силы) зайдут в Одесскую область. И будут помогать обеспечивать бесперебойное функционирование нашего зернового коридора.

"При этом Макрон не хочет выглядеть в глазах тех же французов особо воинственным, – подчеркивает Татьяна Попова. – Ему важен баланс, умеренность. Потому он и говорит о важности переговоров, мира, а для начала хотя бы перемирия. Отсюда и предложение (пока официально не оформленное) остановить боевые действия на время проведения Олимпиады".

Эксперт не исключает, что Путин на такое может согласиться. А вот как отреагирует на это Украина – сказать сложно. Не факт, что к тому времени нам будет выгодна остановка огня, считает Татьяна Попова.

"Интересно, что в Z-каналах уже начался вой, что как раз во время такого гипотетического перемирия иностранный контингент может зайти на территорию Украины, – отмечает эксперт. – Хоть, как мне кажется, зайдет он к нам куда раньше".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине нужно в разы больше помощи: Макрон усиливает давление на Шольца.



