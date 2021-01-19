Снегопады в Испании: в городах объявили зоной бедствия

Испанию засыпает снегом, Мадрид просто утопает в снегу. Власти страны решили объявить Мадрид зоной бедствия, поскольку транспорт останавливается из-за многочисленных снегопадов, дорожный коллапс не позволяет работать в полную силу снегоуборочной технике, передает Ara.cat.

Испания в снегу (фото из открытых источников)

Как заявила официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро, кроме Мадрида в снегопадах утопают и другие города. Так, также статус зоны бедствия получили города в автономных сообществах Астурия, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Риоха и Наварра.

Жителей городов, которые попади в зону бедствия и как-то пострадали от снежных ураганов могут получить материальную помощь от правительства.

В начале месяца снегопады буквально сковали страну, в снежной ловушке оказались многие города страны. Снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

Напомним, н ебольшой мороз добрался до региона Табук, что находится на северо-западе Саудовской Аравии. Неподалеку "заснеженной" территории проходит граница с Иорданией. Интересно, что в некоторых местностях Сахары температурный указатель "упал" до -2°С. Стоит отметить, что чаще всего в этой африканской пустыне фиксируются плюсовые температурные рекорды. В жаркие дни ртутный столбик термометра может достигать +50°С. Январь же считается самым холодным месяцем в году, как и в большинстве стран мира. Впрочем, в Сахаре среднемесячные температуры фиксируются в пределах +20 градусов.

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