Снегопады в Испании: в городах объявили зоной бедствия

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Ольга Чародий
Испания в снегу (фото из открытых источников)
Как заявила официальный представитель правительства Испании
Мария Хесус Монтеро, кроме Мадрида в снегопадах
утопают и другие города. Так, также
статус зоны бедствия получили города в автономных сообществах Астурия,
Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Риоха и Наварра.
Жителей городов, которые попади в зону бедствия и как-то пострадали от
снежных ураганов могут получить материальную помощь от правительства.
В начале месяца снегопады буквально сковали страну, в снежной ловушке оказались многие
города страны. Снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного
транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.
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