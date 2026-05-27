logo

BTC/USD

75653

ETH/USD

2077.06

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Снова шантаж: Венгрия назвала ультимативное условие для встречи Мадяра с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова шантаж: Венгрия назвала ультимативное условие для встречи Мадяра с Зеленским

Встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского будет организована при одном условии.

27 мая 2026, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Правительство Венгрии заявило, что встреча премьер-министра Петера Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только при условии выполнения Киевом требований Будапешта по правам венгерского меньшинства в Украине.

Снова шантаж: Венгрия назвала ультимативное условие для встречи Мадяра с Зеленским

Венгрия назвала условие для встречи Зеленского и Мадяра. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции представители венгерского правительства, которых цитирует Euronews Hungary, рассказали о возможности встречи Зеленского и Мадяра. По словам спикеров, между сторонами продолжаются технические переговоры, а перспектива встречи на самом высоком уровне зависит от того, удастся ли достичь прогресса в вопросах, которые Будапешт считает принципиальными.

"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством", — заявили в правительстве.

Ранее Мадяр предложил провести переговоры в Берегово в Закарпатье, где проживает значительная венгерская община. Венгерские власти неоднократно требовали расширения языковых и образовательных прав для этнических венгров в Украине, а также связывали этот вопрос с поддержкой евроинтеграционных стремлений Киева.

В частности, ранее Будапешт сигнализировал, что может блокировать дальнейший прогресс Украины на пути вступления в Европейский Союз, если его требования не будут учтены. Украинская власть в свою очередь заявляет, что обеспечивает права национальных меньшинств в соответствии с европейскими стандартами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия резко отреагировала на российскую атаку по Киеву.

Также "Комментарии" писали о конце для Орбана. В Венгрии партия Петера Мадяра подала изменения к Конституции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hu.euronews.com/my-europe/2026/05/27/magyar-peter-akkor-talalkozik-zelenszkijjel-ha-elorelepnek-a-karpataljai-magyarok-ugyeben
Теги:

Новости

Все новости