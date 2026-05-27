Снова шантаж: Венгрия назвала ультимативное условие для встречи Мадяра с Зеленским

Правительство Венгрии заявило, что встреча премьер-министра Петера Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только при условии выполнения Киевом требований Будапешта по правам венгерского меньшинства в Украине.

Венгрия назвала условие для встречи Зеленского и Мадяра. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции представители венгерского правительства, которых цитирует Euronews Hungary, рассказали о возможности встречи Зеленского и Мадяра. По словам спикеров, между сторонами продолжаются технические переговоры, а перспектива встречи на самом высоком уровне зависит от того, удастся ли достичь прогресса в вопросах, которые Будапешт считает принципиальными.

"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством", — заявили в правительстве.

Ранее Мадяр предложил провести переговоры в Берегово в Закарпатье, где проживает значительная венгерская община. Венгерские власти неоднократно требовали расширения языковых и образовательных прав для этнических венгров в Украине, а также связывали этот вопрос с поддержкой евроинтеграционных стремлений Киева.

В частности, ранее Будапешт сигнализировал, что может блокировать дальнейший прогресс Украины на пути вступления в Европейский Союз, если его требования не будут учтены. Украинская власть в свою очередь заявляет, что обеспечивает права национальных меньшинств в соответствии с европейскими стандартами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия резко отреагировала на российскую атаку по Киеву.

Также "Комментарии" писали о конце для Орбана. В Венгрии партия Петера Мадяра подала изменения к Конституции.