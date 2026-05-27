Знову шантаж: Угорщина назвала ультимативну умову для зустрічі Мадяра з Зеленським

Уряд Угорщини заявив, що зустріч прем’єр-міністра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови виконання Києвом вимог Будапешта щодо прав угорської меншини в Україні.

Угорщина назвала умову для зустрічі Зеленського та Мадяра.

Під час пресконференції представники угорського уряду, яких цитує Euronews Hungary, розповіли про можливість зустрічі Зеленського та Мадяра. За словами речників, між сторонами тривають технічні переговори, а перспектива зустрічі на найвищому рівні залежить від того, чи вдасться досягти прогресу у питаннях, які Будапешт вважає принциповими.

"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною", — заявили в уряді.

Раніше Мадяр запропонував провести переговори у Берегове на Закарпатті, де проживає значна угорська громада. Угорська влада неодноразово вимагала розширення мовних та освітніх прав для етнічних угорців в Україні, а також пов’язувала це питання з підтримкою євроінтеграційних прагнень Києва.

Зокрема, раніше Будапешт сигналізував, що може блокувати подальший прогрес України на шляху до вступу в Європейський Союз, якщо його вимоги не будуть враховані. Українська влада своєю чергою заявляє, що забезпечує права національних меншин відповідно до європейських стандартів.

