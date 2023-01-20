Собрание Военного комитета НАТО в Брюсселе: генералы готовы пойти на риск ради Украины

Вчера, 19 января в Брюсселе состоялось собрание Военного комитета НАТО. Одним из главных вопросов, которые обсуждали главы штабов Североатлантического альянса, стала поставка танков в Украину, передает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

"Русские атакуют Украину, в том числе и танками, поэтому Украине они тоже нужны", — отметил во время своего выступления глава Военного комитета.

Самой накипевшей темой для обсуждений, стал вопрос о передаче Украине немецких танков Leopard 2, как через саму Германию, так и через территорию других стран, включая Польшу, планирующую отдать украинской армии все танки, находящиеся у них на содержании. К сожалению, этой самой передачи еще не произошло по одной причине – Германия оттягивает решение, а оно в этой ситуации играет важную роль. Эксперты отмечают, что с юридической точки зрения немецкий Брюссель официально должен разрешить передачу Украине танков собственного производства.

Генералы НАТО, собравшиеся в четверг в Брюсселе, сразу же дали понять, что политические решения, которые до сих пор не позволяют передать Украине танки, к ним не имеют никакого отношения. Главы штабов, на удивление, наоборот призвали властей стран к скорейшему рассмотрению вопроса, отметив, что украинцам эти танки действительно очень нужны.

В НАТО заявили, что поставка Украине танков – это риск безопасности для всей Европы и мира, однако Военный комитет, обсудив все детали, готов пойти на такой риск.

"Мы готовы, и мы можем справиться со всеми вызовами и рисками, с которыми столкнемся", — подчеркнул командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в США начали рассматривать возможность входа Украины в Крым.

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