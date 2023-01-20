Собрание Военного комитета НАТО в Брюсселе: генералы готовы пойти на риск ради Украины

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Vitalii Rozkariaka
Вчера, 19 января
в Брюсселе состоялось собрание Военного комитета НАТО. Одним из главных
вопросов, которые обсуждали главы штабов Североатлантического альянса, стала поставка
танков в Украину, передает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
"Русские атакуют
Украину, в том числе и танками, поэтому Украине они тоже нужны", — отметил во
время своего выступления глава Военного комитета.
Самой накипевшей
темой для обсуждений, стал вопрос о передаче Украине немецких танков Leopard 2, как через саму Германию, так и через
территорию других стран, включая Польшу, планирующую отдать украинской армии
все танки, находящиеся у них на содержании. К сожалению, этой самой передачи
еще не произошло по одной причине – Германия оттягивает решение, а оно в этой
ситуации играет важную роль. Эксперты отмечают, что с юридической точки зрения
немецкий Брюссель официально должен разрешить передачу Украине танков
собственного производства.
Генералы НАТО,
собравшиеся в четверг в Брюсселе, сразу же дали понять, что политические
решения, которые до сих пор не позволяют передать Украине танки, к ним не имеют
никакого отношения. Главы штабов, на удивление, наоборот призвали властей стран
к скорейшему рассмотрению вопроса, отметив, что украинцам эти танки
действительно очень нужны.
В НАТО заявили,
что поставка Украине танков – это риск безопасности для всей Европы и мира,
однако Военный комитет, обсудив все детали, готов пойти на такой риск.
"Мы готовы, и мы
можем справиться со всеми вызовами и рисками, с которыми столкнемся", —
подчеркнул командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что в США начали рассматривать возможность входа Украины
в Крым.
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