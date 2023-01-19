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Возвращение Крыма военным путем: в США наконец-то готовы к решительным действиям

Администрация действующего президента осознает, что Киеву необходима возможность нанести удар по Крыму

сегодня, 12:20
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Власти Соединенных Штатов начали рассматривать возможность вторжения Украины в Крым, оккупированный Россией в 2014 году. Об этом, ссылаясь на анонимный источник в Белом доме, сообщает авторитетное издание The New York Times, передает агентство Wyborcza.

Возвращение Крыма военным путем: в США наконец-то готовы к решительным действиям

Джо Байден, из открытых источников

По словам неназываемого источника, Вашингтон начал постепенно менять свою позицию в отношении стратегии ведения Киевом войны, начатой РФ 24 февраля прошлого года.

Позицию Джо Байдена относительно Крымского полуострова тяжело назвать прозрачной и конкретной. До сегодняшнего дня, американский президент признавал лишь незаконность захвата Россией Крыма, однако предоставлять Украине высокоточные ракеты большой дальности для атаки по полуострову, не спешил.

Сейчас же, утверждает источник издания, линия поведения Байдена начала постепенно меняться.

"Администрация действующего президента осознает, что Киеву необходима возможность нанести удар по Крыму, где сосредоточено немало российской военной силы и техники. Более того, в США готовы пойти на такой риск и помочь Украине, предоставив необходимое оружие, несмотря даже на возможное повышение агрессии со стороны РФ", — пишут в своем материале Хелен Купер, Эрик Шмитт и Джулиан Э. Барнс, ссылаясь на официальных лиц Белого дома, которые попросили не называть их имен.

Напомним, ранее мы сообщали, что начатая Россией война в Украине сильно пошатнула экономику не одной европейской страны, однако Норвегия, к примеру, наоборот нарастила поступления в свой бюджет. Данное государство увеличило свой доход почти в пять раз, по сравнению с "довоенным временем". 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29374204,usa-rozwaza-umozliwienie-ukrainie-ataku-na-krym.html
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