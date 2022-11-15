Совет ЕС одобрил учебную программу для украинских военнослужащих: детали

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Vitalii Rozkariaka
Министры
иностранных дел 27-ми европейских стран наконец-то одобрили учебную программу
для военнослужащих из Украины. Изначально, об обучении солдат, защищающих свою
землю от российских оккупантов, в ЕС начали говорить еще в сентябре этого года,
однако официальный план мероприятий был утвержден лишь сегодня.
фото тематическое, из открытых источников
Дипломаты 27
стран ЕС официально открыли учебную миссию для украинцев, которая начнет
действовать в декабре. Цель программы — обучить не менее 15 000 военнослужащих
из Украины уже этой зимой. Отмечается, что в Европе готовы пойти на то, чтобы
принять больше людей, при условии, что отдельные страны ЕС смогут прислать
дополнительных военных инструкторов и увеличить финансирование миссии. На
сегодняшний день, на данный проект выделено около 107 млн евро из Европейского
фонда мира, плюс ко всему этому, говориться в сообщении СМИ, 16 млн евро на
боеприпасы, необходимые для проведения учений.
Стоит акцентировать
внимание, что оказать всяческую поддержку в реализации данного плана готовы все
страны Европы, однако непосредственно за обучение украинских военнослужащих ответственность
будет возложена только на два государства – Польшу и Германию, именно они
должны будут принять у себя порядка 15 тысяч солдат.
"Сегодня больше
20-ти стран ЕС заявили о частичном или полном участии в инициативе по обучению
украинских военных. И это при том, что на миссию могло быть наложено вето в
Совете ЕС, это могло случиться по желанию даже одной из стран-членов Европы, к
примеру, Венгрии, которая особенно сопротивлялась при выдаче Украине какой-либо
помощи. Однако ничего подобного не случилось, идея была поддержана всеми
государствами", — пишут СМИ, цитируя пресс-службу Совета ЕС.
Напомним, ранее
мы сообщали, что семья из Польши решила отказаться от социальных выплат в
пользу украинских беженцев.
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