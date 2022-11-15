Совет ЕС одобрил учебную программу для украинских военнослужащих: детали

Министры иностранных дел 27-ми европейских стран наконец-то одобрили учебную программу для военнослужащих из Украины. Изначально, об обучении солдат, защищающих свою землю от российских оккупантов, в ЕС начали говорить еще в сентябре этого года, однако официальный план мероприятий был утвержден лишь сегодня.

фото тематическое, из открытых источников

Дипломаты 27 стран ЕС официально открыли учебную миссию для украинцев, которая начнет действовать в декабре. Цель программы — обучить не менее 15 000 военнослужащих из Украины уже этой зимой. Отмечается, что в Европе готовы пойти на то, чтобы принять больше людей, при условии, что отдельные страны ЕС смогут прислать дополнительных военных инструкторов и увеличить финансирование миссии. На сегодняшний день, на данный проект выделено около 107 млн ​​евро из Европейского фонда мира, плюс ко всему этому, говориться в сообщении СМИ, 16 млн евро на боеприпасы, необходимые для проведения учений.

Стоит акцентировать внимание, что оказать всяческую поддержку в реализации данного плана готовы все страны Европы, однако непосредственно за обучение украинских военнослужащих ответственность будет возложена только на два государства – Польшу и Германию, именно они должны будут принять у себя порядка 15 тысяч солдат.

"Сегодня больше 20-ти стран ЕС заявили о частичном или полном участии в инициативе по обучению украинских военных. И это при том, что на миссию могло быть наложено вето в Совете ЕС, это могло случиться по желанию даже одной из стран-членов Европы, к примеру, Венгрии, которая особенно сопротивлялась при выдаче Украине какой-либо помощи. Однако ничего подобного не случилось, идея была поддержана всеми государствами", — пишут СМИ, цитируя пресс-службу Совета ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что семья из Польши решила отказаться от социальных выплат в пользу украинских беженцев.

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