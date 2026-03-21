Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Союз трещит: почему между Украиной и Европой растет напряжение

Споры из-за нефти, вступления в ЕС и политики США: партнеры входят в фазу «трудного диалога»

21 марта 2026, 15:21
Автор:
Кравцев Сергей

После нескольких лет тесного сотрудничества, отношения между Украиной и европейскими партнерами переживают период напряжения. Об этом пишет The Economist, сравнивая нынешнюю ситуацию с кризисом в "политическом браке".

В публикации отмечается, что конфликты между союзниками естественны, особенно когда речь идет о сложных геополитических вызовах. В то же время в последнее время разногласия стали более заметными и острыми.

Одной из главных причин споров остается вопрос энергетики. Европейские страны продолжают закупать российскую нефть, вызывающую недовольство Киева. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" даже привела к взаимным обвинениям и обострению риторики между сторонами.

Еще одним камнем преткновения является стремление Украины как можно быстрее присоединиться к Европейскому Союзу. В ЕС считают такие требования слишком настойчивыми, что создает дополнительное напряжение в диалоге.

На отношения влияют и внешние факторы. В частности, позиция Дональда Трампа и обострение ситуации вокруг Гренландии стали еще одним раздражителем. В разгар этого кризиса президент Владимир Зеленский публично раскритиковал Европу за недостаточную решительность, что тоже не осталось без реакции.

Впрочем, несмотря на разногласия, эксперты не говорят о разрыве отношений. The Economist отмечают: Украина и ЕС остаются взаимосвязанными партнерами, которые не могут позволить себе разойтись.

Аналитики полагают, что нынешнее напряжение может стать этапом переосмысления сотрудничества. Как и в любом союзе, самые острые конфликты часто возникают именно между теми, кто вынужден и дальше оставаться вместе – и искать новый баланс в отношениях.

Источник: https://www.economist.com/europe/2026/03/18/how-ukraine-and-europe-got-caught-in-a-geopolitical-lovers-tiff
