Союз тріщить: чому між Україною та Європою зростає напруга
Союз тріщить: чому між Україною та Європою зростає напруга

Суперечки через нафту, вступ до ЄС і політику США: партнери входять у фазу «важкого діалогу»

21 березня 2026, 15:21
Кравцев Сергей

Після кількох років тісної співпраці відносини між Україною та європейськими партнерами переживають період напруження. Про це пише The Economist, порівнюючи нинішню ситуацію з кризою у "політичному шлюбі".

Союз тріщить: чому між Україною та Європою зростає напруга

У публікації зазначається, що конфлікти між союзниками є природними, особливо коли йдеться про складні геополітичні виклики. Водночас останнім часом розбіжності стали помітнішими та гострішими.

Однією з головних причин суперечок залишається питання енергетики. Європейські країни продовжують закуповувати російську нафту, що викликає невдоволення Києва. Ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" навіть призвела до взаємних звинувачень і загострення риторики між сторонами.

Ще одним каменем спотикання є прагнення України якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу. У ЄС вважають такі вимоги надто наполегливими, що створює додаткову напругу в діалозі.

На відносини впливають і зовнішні фактори. Зокрема, позиція Дональда Трампа та загострення ситуації довкола Гренландії стали ще одним подразником. У розпал цієї кризи президент Володимир Зеленський публічно розкритикував Європу за недостатню рішучість, що також не залишилося без реакції.

Втім, попри розбіжності, експерти не говорять про розрив відносин. У The Economist наголошують: Україна та ЄС залишаються взаємозалежними партнерами, які не можуть дозволити собі розійтися.

Аналітики вважають, що нинішня напруга може стати етапом переосмислення співпраці. Як і в будь-якому союзі, найгостріші конфлікти часто виникають саме між тими, хто змушений і надалі залишатися разом – і шукати новий баланс у відносинах.

Джерело: https://www.economist.com/europe/2026/03/18/how-ukraine-and-europe-got-caught-in-a-geopolitical-lovers-tiff
