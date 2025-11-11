Спецтрибунала по агрессии РФ может не быть: почему Европа начала сдавать назад

Инициатива Совета Европы по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины оказалась под угрозой из-за дефицита средств. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Euronews.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что европейским странам становится все сложнее выполнять свои финансовые обязательства без поддержки США. Доноры опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в многосторонних инициативах, что фактически затрудняет сбор средств на запуск трибунала.

Специальный трибунал был согласован в июне между Советом Европы и президентом Владимиром Зеленским. Для его эффективной работы требуется участие и финансирование нескольких партнеров. Однако, как отмечают источники Euronews, уменьшение поддержки Украины со стороны Вашингтона поставило проект под реальную угрозу.

Журналисты выяснили, что ориентировочный бюджет трибунала равен приблизительно 75 млн евро в год, без учета расходов на помещение и охрану. Трибунал планируют разместить в Нидерландах. ЕС со своей стороны должен предоставить ежегодный взнос в размере 10 млн евро.

Основными донорами Совета Европы выступают страны G7 – Франция, Германия, Италия и Великобритания. Однако пока неясно, готовы ли они участвовать в регулярном финансировании проекта. Более того, по данным четырех источников, эти государства не проявляют активного участия в процессе.

Совет Европы от официальных комментариев пока воздерживается.

"Переговоры с государствами-членами продолжаются", — ответил на запрос Euronews его пресс-секретарь.

