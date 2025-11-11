logo_ukra

Спецтрибуналу щодо агресії РФ може не бути: чому Європа почала здавати назад
commentss НОВИНИ Всі новини

Спецтрибуналу щодо агресії РФ може не бути: чому Європа почала здавати назад

Euronews пише про те, що створення спецтрибуналу з агресії РФ може зірватися через брак бюджету

11 листопада 2025, 13:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ініціатива Ради Європи щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України опинилася під загрозою через дефіцит коштів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує Euronews.

Спецтрибуналу щодо агресії РФ може не бути: чому Європа почала здавати назад

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела, видання зазначає, що європейським країнам стає все складніше виконувати свої фінансові зобов'язання без підтримки США. Донори побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжуватиме відмовлятися від участі у багатосторонніх ініціативах, що фактично ускладнює збір коштів на запуск трибуналу.

Спеціальний трибунал був узгоджений у червні між Радою Європи та президентом Володимиром Зеленським. Для його ефективної роботи потрібна участь та фінансування кількох партнерів. Однак, як зазначають джерела Euronews, зменшення підтримки України з боку Вашингтона поставило проект під реальну загрозу.

Журналісти з'ясували, що орієнтовний бюджет трибуналу дорівнює приблизно 75 млн. євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. Суд планують розмістити в Нідерландах. ЄС зі свого боку має надати щорічний внесок у розмірі 10 млн. євро.

Основними донорами Ради Європи виступають країни G7 – Франція, Німеччина, Італія та Великобританія. Однак поки що не зрозуміло, чи готові вони брати участь у регулярному фінансуванні проекту. Більше того, за даними чотирьох джерел, ці держави не виявляють активної участі у процесі.

Рада Європи від офіційних коментарів поки що утримується.

"Переговори з державами-членами продовжуються", — відповів на запит Euronews його прес-секретар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Фіцо потрапив у скандал через спецтрибунал для Путіна: деталі.




