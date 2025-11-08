Сразу две страны НАТО пытаются спасти российские НПЗ от санкций Трампа

Румыния и Болгария пытаются вывести из-под санкционного удара США нефтеперерабатывающие заводы на своей территории, которые принадлежат российской нефтяной компании "Лукойл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Лукойл. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что американские санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть" вступят в силу 21 ноября. Страны ЕС, где работают НПЗ этих компаний, уже сейчас предпринимает попытки, чтобы вывести эти заводы из-под санкционного удара до указанной даты.

Так, в пятницу парламент Болгарии принял новый закон, предоставляющий правительству широкие полномочия по управлению нефтеперерабатывающим заводом "Лукойла" в городе Бургас. При необходимости правительству разрешили даже национализировать завод, лишь бы он продолжил работать и обеспечивать страну бензином.

В свою очередь Румыния также хочет избежать возможных неприятностей с НПЗ, принадлежащим "Лукойлу". Бухарест изучает возможность добиваться временного исключения завода из санкционных списков, говорят источники Politico. При этом в качестве крайней меры рассматривается возможность национализации предприятия.

Как отмечает Politico, теоретически получение исключений из санкций в отношении НПЗ, где назначен государственный менеджмент, не должно быть проблемой. Однако сама ситуация является тревожной для европейских стран. Например, российский НПЗ в Болгарии обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Его остановка будет иметь ужасные последствия для местной экономики.

