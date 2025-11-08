logo

Главная Новости Мир ЕС Сразу две страны НАТО пытаются спасти российские НПЗ от санкций Трампа
Сразу две страны НАТО пытаются спасти российские НПЗ от санкций Трампа

Politico пишет о том, что Румыния и Болгария уже не скрывают, что не готовы сделать все, лишь бы и дальше иметь российское топливо

8 ноября 2025, 18:28
Автор:
Кравцев Сергей

Румыния и Болгария пытаются вывести из-под санкционного удара США нефтеперерабатывающие заводы на своей территории, которые принадлежат российской нефтяной компании "Лукойл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Сразу две страны НАТО пытаются спасти российские НПЗ от санкций Трампа

Лукойл. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что американские санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть" вступят в силу 21 ноября. Страны ЕС, где работают НПЗ этих компаний, уже сейчас предпринимает попытки, чтобы вывести эти заводы из-под санкционного удара до указанной даты.

Так, в пятницу парламент Болгарии принял новый закон, предоставляющий правительству широкие полномочия по управлению нефтеперерабатывающим заводом "Лукойла" в городе Бургас. При необходимости правительству разрешили даже национализировать завод, лишь бы он продолжил работать и обеспечивать страну бензином.

В свою очередь Румыния также хочет избежать возможных неприятностей с НПЗ, принадлежащим "Лукойлу". Бухарест изучает возможность добиваться временного исключения завода из санкционных списков, говорят источники Politico. При этом в качестве крайней меры рассматривается возможность национализации предприятия.

Как отмечает Politico, теоретически получение исключений из санкций в отношении НПЗ, где назначен государственный менеджмент, не должно быть проблемой. Однако сама ситуация является тревожной для европейских стран. Например, российский НПЗ в Болгарии обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Его остановка будет иметь ужасные последствия для местной экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт нефти из России значительно сократился. Он также надеется, что война в Украине завершится.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него обновленная информация по поводу санкций на российскую нефть, и как это может повлиять на войну в Украине и на интересы США.




Источник: https://www.politico.eu/article/romania-and-bulgaria-scramble-to-protect-russian-refineries-as-trump-sanctions-loom/
