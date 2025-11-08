Відразу дві країни НАТО намагаються врятувати російські НПЗ від санкцій Трампа

Румунія та Болгарія намагаються вивести з-під санкційного удару США нафтопереробні заводи на своїй території, які належать російській нафтовій компанії "Лукойл". Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

У публікації йдеться, що американські санкції проти компаній "Лукойл" і "Роснефть" набудуть чинності 21 листопада. Країни ЄС, де працюють НПЗ цих компаній, уже зараз робить спроби вивести ці заводи з-під санкційного удару до зазначеної дати.

Так, у п'ятницю парламент Болгарії ухвалив новий закон, який надає уряду широкі повноваження щодо управління нафтопереробним заводом "Лукойлу" у місті Бургас. За потреби уряду дозволили навіть націоналізувати завод, аби він продовжив працювати і забезпечувати країну бензином.

У свою чергу, Румунія також хоче уникнути можливих неприємностей з НПЗ, що належить "Лукойлу". Бухарест вивчає можливість домагатися тимчасового вилучення заводу із списків санкцій, кажуть джерела Politico. При цьому як крайній мірі розглядається можливість націоналізації підприємства.

Як зазначає Politico, теоретично отримання винятків із санкцій щодо НПЗ, де призначено державний менеджмент, не має бути проблемою. Проте сама ситуація тривожна для європейських країн. Наприклад, російський НПЗ у Болгарії забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Його зупинка матиме жахливі наслідки для місцевої економіки.

