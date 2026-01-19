США не поздоровится: ЕС готовит жесткий ответ Трампу за Гренландию

Европейский Союз разрабатывает пакет жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает как введение масштабных пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, так и ограничение доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

По данным издания, ситуация вокруг Гренландии переросла в самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия. План возможных ответных шагов уже обсудили послы всех 27 стран ЕС, чтобы предоставить европейским лидерам рычаги давления перед ключевыми встречами с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартует на этой неделе.

В Евросоюзе готовят так называемый "инструментарий возмездия" по двум направлениям. Первый вариант – реактивация списка пошлин на 93 млрд евро, подготовленного еще в прошлом году, но временно замороженного до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

Второй, более радикальный шаг – применение "Инструмента противодействия принуждению" (Anti-Coercion Instrument, ACI), принятого в 2023 году и пока ни разу не использовавшегося. Он позволяет ограничивать инвестиции и блокировать экспорт услуг, что может болезненно ударить по американским технологическим гигантам на рынке ЕС.

Наиболее активно за применение ACI выступает Франция, координируя позицию с Германией. В то же время большинство стран ЕС пока настаивают на попытке диалога с Трампом, сочетая давление с возможностью деэскалации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет защищать суверенитет Гренландии и Дании, а также собственные стратегические и экономические интересы. Между тем в США заявляют, что компромисс невозможен: по словам министра финансов Скотта Бессента, Трамп убежден, что безопасность острова может быть обеспечена только в случае его перехода под контроль США.

