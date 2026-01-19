США не поздоровиться: ЄС готує жорстку відповідь Трампу за Гренландію

Європейський Союз розробляє низку жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа встановити американський контроль над Гренландією. Брюссель розглядає як запровадження масштабних мит на американські товари на суму до 93 млрд євро, так і обмеження доступу компаній із США до єдиного європейського ринку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

ЄС та США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ситуація навколо Гренландії переросла у найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. План можливих кроків у відповідь вже обговорили посли всіх 27 країн ЄС, щоб надати європейським лідерам важелі тиску перед ключовими зустрічами з Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

У Євросоюзі готують так званий "інструментарій відплати" за двома напрямками. Перший варіант – реактивація списку мит на 93 млрд євро, підготовленого ще минулого року, але тимчасово замороженого до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торгової війни.

Другий, більш радикальний крок – застосування "Інструменту протидії примусу" (Anti-Coercion Instrument, ACI), прийнятого в 2023 році і поки що жодного разу не використовуваного. Він дозволяє обмежувати інвестиції та блокувати експорт послуг, що може болісно вдарити по американських технологічних гігантах на ринку ЄС.

Найактивніше за застосування ACI виступає Франція, координуючи позицію із Німеччиною. Водночас більшість країн ЄС поки що наполягають на спробі діалогу з Трампом, поєднуючи тиск із можливістю деескалації.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що ЄС захищатиме суверенітет Гренландії та Данії, а також власні стратегічні та економічні інтереси. Тим часом у США заявляють, що компроміс неможливий: за словами міністра фінансів Скотта Бессента, Трамп переконаний, що безпека острова може бути забезпечена лише у разі переходу під контроль США.

