США поддерживают вступление Украины в ЕС до 2027 года, но Брюссель удивил своей реакцией
США поддерживают вступление Украины в ЕС до 2027 года, но Брюссель удивил своей реакцией

В ЕС жестко раскритиковали предложение США по присоединению Украины к блоку до 2027 года

13 декабря 2025, 13:30
Автор:
Кравцев Сергей

Предложение США ускорить вступление Украины в Европейский Союз уже к январю 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников. Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане по прекращению войны между Украиной и Россией, который активно обсуждается на международной арене. Об этом сообщает The Guardian.

США поддерживают вступление Украины в ЕС до 2027 года, но Брюссель удивил своей реакцией

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, Вашингтон поддерживает идею скорейшего присоединения Украины к ЕС, однако признаёт, что вопрос остаётся предметом сложных переговоров. В то же время в Брюсселе инициативу воспринимают крайне скептически, отмечая, что такие процессы традиционно требуют многолетней подготовки и строгого соблюдения многочисленных политических и экономических критериев.

"2027 год – это завтра", — заявил один из чиновников ЕС, подчеркнув, что вступление в союз не может быть ускорено искусственно, без выполнения всех необходимых процедур. Европейские дипломаты также раскритиковали подход США, отметив, что он игнорирует внутренние реалии и политические нюансы Евросоюза.

"Будто американцы собираются решать за нас", — отметил один из собеседников, выражая возмущение тем, что Вашингтон пытается диктовать сроки.

Другой европейский дипломат назвал предложение "чушью", подчеркнув, что в ЕС пока нет достаточного "аппетита к расширению", а Украина должна пройти долгий и сложный путь, прежде чем стать полноценным членом союза.

В целом, предложение США рассматривается в Брюсселе скорее, как политический сигнал поддержки Украины, чем как реалистичный план по ускоренному вступлению. Эксперты отмечают, что любые попытки ускорить процесс могут вызвать серьёзные трения внутри ЕС и замедлить саму интеграцию страны в европейские структуры.

Таким образом, ускоренное вступление Украины к 2027 году остаётся предметом дискуссий и споров, отражая сложный баланс между поддержкой Вашингтона и внутренними политическими реалиями Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало окончательно ясно, готовы ли США дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой.




Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/13/ukraine-war-briefing-report-ukraine-join-eu-2027
