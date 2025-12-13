США поддерживают вступление Украины в ЕС до 2027 года, но Брюссель удивил своей реакцией

Рубрики
Кравцев Сергей
Предложение США ускорить вступление Украины в Европейский Союз уже к январю 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников. Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане по прекращению войны между Украиной и Россией, который активно обсуждается на международной арене. Об этом сообщает The Guardian.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
СМИ пишет, Вашингтон поддерживает идею скорейшего присоединения Украины к ЕС, однако признаёт, что вопрос остаётся предметом сложных переговоров. В то же время в Брюсселе инициативу воспринимают крайне скептически, отмечая, что такие процессы традиционно требуют многолетней подготовки и строгого соблюдения многочисленных политических и экономических критериев.
Другой европейский дипломат назвал предложение "чушью", подчеркнув, что в ЕС пока нет достаточного "аппетита к расширению", а Украина должна пройти долгий и сложный путь, прежде чем стать полноценным членом союза.
В целом, предложение США рассматривается в Брюсселе скорее, как политический сигнал поддержки Украины, чем как реалистичный план по ускоренному вступлению. Эксперты отмечают, что любые попытки ускорить процесс могут вызвать серьёзные трения внутри ЕС и замедлить саму интеграцию страны в европейские структуры.
Таким образом, ускоренное вступление Украины к 2027 году остаётся предметом дискуссий и споров, отражая сложный баланс между поддержкой Вашингтона и внутренними политическими реалиями Евросоюза.
