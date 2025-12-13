США підтримують вступ України до ЄС до 2027 року, але Брюссель здивував своєю реакцією

Пропозиція США прискорити вступ України до Європейського Союзу вже до січня 2027 року викликала різку критику серед європейських дипломатів та чиновників. Відповідний пункт міститься в останньому американському плані щодо припинення війни між Україною та Росією, який активно обговорюється на міжнародній арені. Про це повідомляє The Guardian.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ пише, Вашингтон підтримує ідею якнайшвидшого приєднання України до ЄС, проте визнає, що питання залишається предметом складних переговорів. Водночас у Брюсселі ініціативу сприймають вкрай скептично, зазначаючи, що такі процеси традиційно вимагають багаторічної підготовки та суворого дотримання численних політичних та економічних критеріїв.

"2027 рік – це завтра", — заявив один із чиновників ЄС, наголосивши, що вступ до союзу не може бути прискорений штучно, без виконання всіх необхідних процедур. Європейські дипломати також розкритикували підхід США, наголосивши, що він ігнорує внутрішні реалії та політичні нюанси Євросоюзу.

"Ніби американці збираються вирішувати за нас", — зазначив один із співрозмовників, висловлюючи обурення тим, що Вашингтон намагається диктувати терміни.

Інший європейський дипломат назвав пропозицію "нісенітницею", наголосивши, що в ЄС поки немає достатнього "апетиту до розширення", а Україна має пройти довгий і складний шлях, перш ніж стати повноцінним членом спілки.

Загалом пропозиція США розглядається в Брюсселі швидше як політичний сигнал підтримки України, ніж реалістичний план щодо прискореного вступу. Експерти зазначають, що будь-які спроби прискорити процес можуть викликати серйозні тертя всередині ЄС та уповільнити саму інтеграцію країни до європейських структур.

Таким чином, прискорений вступ України до 2027 року залишається предметом дискусій та суперечок, відбиваючи складний баланс між підтримкою Вашингтона та внутрішніми політичними реаліями Євросоюзу.

