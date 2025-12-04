"США предали Украину": "Зеленский должен быть очень осторожен в ближайшие дни" - стенограмма Der Spiegel

Журнал Der Spiegel обнародовал фрагменты стенограммы закрытой телефонной конференции, в которой приняли участие главы государств и правительств ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский. По данным издания, разговор был посвящен обсуждению 28-пунктного плана, который администрация Дональда Трампа предлагает в качестве основы для урегулирования войны.

Европейские лидеры обвинили США в давлении на Украину. Фото из открытых источников

Стенограмма демонстрирует резко критический тон европейских лидеров о подходе Вашингтона к процессу окончания войны России против Украины. Они единодушно выразили обеспокоенность тем, что американская делегация может давить на Киев до принятия невыгодных условий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился с оговорками к украинскому президенту.

"Зеленский должен быть очень осторожным в ближайшие дни. Они играют в игры как с вами, так и с нами", — сказал немецкий канцлер.

Мерц имел в виду американских переговорщиков бизнесмена Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые вели переговоры с Путиным и в ближайшее время должны встретиться с украинской делегацией в США.

К критике присоединился и президент Финляндии Александер Стубб, подчеркнув, что Украина находится под значительным давлением США, и ЕС не может допустить, чтобы Киев оказался один на один с требованиями Вашингтона.

"Мы не должны покидать Украину и Владимира наедине с этими ребятами", — сказал Стубб.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого часто критиковали за мягкую позицию по отношению к Трампу, на этот раз тоже стал на сторону Стубба. В стенограмме он сказал, что "я согласен с Александром, мы должны защитить Владимира".

Одно из самых резких заявлений, которое приводит Der Spiegel, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Существует вероятность того, что США предали Украину в вопросе территории без четкого определения гарантий безопасности", — сказал Макрон и добавил, что для Зеленского существует "большая опасность".

В видеоконференции также приняли участие главы государств и правительств Италии, Польши, Дании и Норвегии, а также президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Антонио Коста.

Остается непонятным, кто опубликовал стенограмму телефонного разговора. Несколько участников подтвердили Der Spiegel, что в понедельник состоялась конференция. Однако никто не захотел подтвердить содержание разговора. Елисейский дворец опроверг цитаты, приписывающие Макрону.

